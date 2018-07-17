Почему не складываются отношения с мужчинами: топ-5 причин

Отношения с мужчинами начинаются также быстро, как и заканчиваются? Значит вы делаете что-то не так.

В подборке - пять причин, которые помогут понять в чем дело, пишет "Сегодня".

1. Ты привлекаешь секcом. Если ты привлекаешь мужчину, делая ставки на свою секcуальность, то он с радостью на это поведется, но на этом и все. Может тебе нравится быть желанной, для многих – это как наркотик.

Женщины, которые делают ставки на свою сексуальность, часто сами не считают, что могут привлечь чем-то другим. Все дело в недостаточной самооценке.

2. Ты не можешь найти с ним связь.

Может ты не уверена в себе, а может на тебя давит груз прошлого. Люди не могут строить серьезные отношения, когда не могут открыться друг другу и создать эмоциональную связь. Может ты постоянно переживаешь о том, что он чувствует. Ты считаешь, сколько сообщений он тебе пишет, как долго отвечает.

Ты больше обращаешь внимание на то, что он чувствует к тебе, чем то, что ты чувствуешь к нему. У него есть те качества, которые тебе нужны? Вряд ли ты об этом думаешь. Ты думаешь, что таким образом защищаешь себя, но на самом деле подсознательно отталкиваешь его.

3. Ты выбираешь неправильных парней.

Если тебе всегда попадаются парни, которые не хотят с тобой серьезных отношений, может это ты выбираешь тех, кто не хочет отношений ни с кем. У них свои причины. Что касается тебя, то ты можешь выбирать таких, потому что сама не считаешь себя достойной любви.

Не будь той девушкой, которая думает, что должна просто сильнее его любить, чтобы он был с ней.

4. Ты королева драмы.

Мужчины ненавидят драматизм и притягиваются к положительным эмоциям, как, впрочем, и все люди.

Когда женщина начинает драму — обычно это из-за нехватки внимания и неуверенности в себе или в нем. Ты жалуешься, хочешь заверений в любви, в том, что ты красивая. Но правда в том, что если ты сама не чувствуешь, что заслуживаешь его любви, что ты красивая, тогда он не сможет тебя убедить в обратном. Что приводит к следующему пункту.

5. Ты не любишь себя.

Ты никогда не сможешь впустить любовь извне, если ее нет у тебя внутри. Если у тебя есть свои психологические проблемы, тогда ты сначала должна с этим справиться, иначе никакие отношения не сложатся.

Самый важный фактор, чтобы отношения сложились, это быть внутренне готовой. Остальное — это вопрос времени и удачи. Убедись, что ты в лучшей своей форме не только физической, но и эмоциональной. И тогда достойный мужчина увидит это и оценит тебя.

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