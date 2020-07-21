Почему не получается выйти замуж: названы главные причины

Некоторые женщины хотят выйти замуж, но подсознательно не верят в то, что у них это действительно получится. Такая ситуация может произойти из-за опыта неудачных отношений или любой другой причины, которую они сами признают значимой.

Психотерапевт Елена Сюр назвала главные причины, почему представительницам прекрасного пола не удается выйти замуж. Ее слова приводит издание "Рамблер".

Установки в вашей голове

По словам психотерапевта, все женщины живут опираясь на прошлый опыт, и сами того не осознавая могут поставить себе "запрет на любовь". Все это происходит из-за болезного опыта в отношениях, после которого они говорят себе: "Я больше никогда не допущу повторения, я не хочу, чтобы было так же больно". И с этой внутренней установкой, не всегда осознаваемой, женщины живут и боятся с кем-то даже познакомится. Эксперт отметила, что эти глубинные убеждения нужно и можно исправлять.

kisstop.ru

Боязнь потерять часть себя

Второй момент, когда женщины хотят отношений, но бессознательно, по разным причинам, боятся потерять часть себя – и уходят от них. Они боятся потерять свою свободу, боятся, что им придется подстраиваться, от чего-то отказываться. Также на их одиночество влияют и убеждения из серии: нет отношений, значит, не будет и предательства, не придется страдать, как тогда.

Эксперт отметила, что у каждой одинокой женщины есть скрытая выгода, почему она не в отношениях или браке. И тут задача только одна: убрать негативные установки и проработать страхи.

wallpapers.99px.ru

Родовая история

Еще один вариант: родовая история. Это шаблон поведения, который повторяется по женской линии в семье. Когда бабушка родила дочь и рано развелась, всю жизнь воспитывая ее в одиночку. Затем дочь выросла, вышла замуж, родила и ее брак тоже закончился разводом. По словам психотерапевта, получается так, что женщины в семье не могут построить крепкие отношения и они передают друг другу привычный сценарий. Другими словами, стоит запрет на счастье. И тогда нужно работать именно с этим семейным шаблоном.

passion.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сексолог Илья Егоров назвал женские приемы, которые привлекают мужчин.