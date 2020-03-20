Почему люди скупают туалетную бумагу в разгар карантина: 7 версий ажиотажа

В Украине, как и во многих других странах мира, в разгар карантина, введенного из-за коронавируса, возник ажиотаж не только на медицинские маски и продукты питания, но и почему-то на туалетную бумагу.

Так, в сети популярны ролики, на которых видно, как в магазинах покупатели отбирают этот товар друг у друга и даже дерутся из-за него. OBOZREVATEL попытался разобраться, с чем связан такой огромный спрос на туалетную бумагу во время вспышки коронавируса .

Почему люди скупают туалетную бумагу во время эпидемии коронавируса Vincent Isore via imago-images.de

1. Практичность туалетной бумаги

Туалетная бумага не требует особых условий хранения, она никогда не испортится и рано или поздно 100-процентно будет использована.

2. Туалетная бумага от коронавируса

Когда коронавирус свирепствовал в Ухане, власти рекомендовали людям не прикасаться к предметам общего пользования руками и даже в перчатках, а использовать для этого туалетную бумагу, которую следует сразу же выбросить. Поэтому перед выходом на улицу китайцы брали с собой рулон и прикасались кусочками бумаги к поручням, кнопкам лифта, дверным ручкам и т.д.

Почему люди скупают туалетную бумагу в разгар карантина Pixabay

3. Подражание итальянцам

В Испании и Италии люди обычно пользуются бумажными полотенцами вместо обычных, поэтому закупают их большими пачками. Увидев такую картинку по ТВ, другие могли спутать полотенца с туалетной бумагой и поэтому тоже решили запастись этим товаром.

4. Туалетная бумага вместо маски

По одной из версий ажиотажа вокруг туалетной бумаги, из нее можно делать медицинские маски – в сети даже есть такие ролики.

5. Купить, пока не закончилась

Когда вокруг все массово скупают туалетную бумагу, человек начинает думать, что, во-первых, это крайне необходимый товар, а во-вторых, что при таком бешеном спросе скоро она закончится. Из этих соображений каждый стремится и себе взять пару упаковок.

Почему люди скупают туалетную бумагу во время карантина Pixabay

6. Карантин

Во время карантина многие вынуждены безвылазно сидеть дома, и логично, что расход туалетной бумаги вырастает в разы. Поэтому люди стремятся пополнить домашние запасы.

7. Страх перед неизвестностью и дискомфортом

Психологи считают, что коронавирус вызывает у людей страх своим дискомфортом и неизвестностью. Поэтому для собственного успокоения люди стремятся обеспечить себя привычными и простыми вещами для комфорта, включая туалетную бумагу.

Напомним, ранее преподаватель Квинслендского технологического университета по вопросам общественного здоровья и социальной работы Ники Эдвардс предположила, что люди во время карантина из-за коронавируса раскупают туалетную бумагу, потому что она символизирует контроль.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!