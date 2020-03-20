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20 марта • обновлено в 21:25
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/ Психология

Почему люди скупают туалетную бумагу в разгар карантина: 7 версий ажиотажа

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В Украине, как и во многих других странах мира, в разгар карантина, введенного из-за коронавируса, возник ажиотаж не только на медицинские маски и продукты питания, но и почему-то на туалетную бумагу.

Так, в сети популярны ролики, на которых видно, как в магазинах покупатели отбирают этот товар друг у друга и даже дерутся из-за него. OBOZREVATEL попытался разобраться, с чем связан такой огромный спрос на туалетную бумагу во время вспышки коронавируса .

Почему люди скупают туалетную бумагу во время эпидемии коронавируса

Почему люди скупают туалетную бумагу во время эпидемии коронавируса

Vincent Isore via imago-images.de

1. Практичность туалетной бумаги

Туалетная бумага не требует особых условий хранения, она никогда не испортится и рано или поздно 100-процентно будет использована.

2. Туалетная бумага от коронавируса

Когда коронавирус свирепствовал в Ухане, власти рекомендовали людям не прикасаться к предметам общего пользования руками и даже в перчатках, а использовать для этого туалетную бумагу, которую следует сразу же выбросить. Поэтому перед выходом на улицу китайцы брали с собой рулон и прикасались кусочками бумаги к поручням, кнопкам лифта, дверным ручкам и т.д.

Почему люди скупают туалетную бумагу в разгар карантина

Почему люди скупают туалетную бумагу в разгар карантина

Pixabay

3. Подражание итальянцам

В Испании и Италии люди обычно пользуются бумажными полотенцами вместо обычных, поэтому закупают их большими пачками. Увидев такую картинку по ТВ, другие могли спутать полотенца с туалетной бумагой и поэтому тоже решили запастись этим товаром.

4. Туалетная бумага вместо маски

По одной из версий ажиотажа вокруг туалетной бумаги, из нее можно делать медицинские маски – в сети даже есть такие ролики.

5. Купить, пока не закончилась

Когда вокруг все массово скупают туалетную бумагу, человек начинает думать, что, во-первых, это крайне необходимый товар, а во-вторых, что при таком бешеном спросе скоро она закончится. Из этих соображений каждый стремится и себе взять пару упаковок.

Почему люди скупают туалетную бумагу во время карантина

Почему люди скупают туалетную бумагу во время карантина

Pixabay

6. Карантин

Во время карантина многие вынуждены безвылазно сидеть дома, и логично, что расход туалетной бумаги вырастает в разы. Поэтому люди стремятся пополнить домашние запасы.

7. Страх перед неизвестностью и дискомфортом

Психологи считают, что коронавирус вызывает у людей страх своим дискомфортом и неизвестностью. Поэтому для собственного успокоения люди стремятся обеспечить себя привычными и простыми вещами для комфорта, включая туалетную бумагу.

Напомним, ранее преподаватель Квинслендского технологического университета по вопросам общественного здоровья и социальной работы Ники Эдвардс предположила, что люди во время карантина из-за коронавируса раскупают туалетную бумагу, потому что она символизирует контроль.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Коронавирус
Теги
карантин Психология супермаркет вирус
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