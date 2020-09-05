Пара, отметившая 60-летие свадьбы, поделилась секретом счастливого брака

Анна Паскевич Психология 03:40, 5.09.2020

Пара из штата Небраска, США, отметившая 60 лет со дня свадьбы трогательной фотосессией, поделилась секретом счастливого брака.

Как рассказала в своем Instagram автор фотосессии фотограф Кэти Отри, 81-летняя Люсиль Стоун и 88-летний Марвин Стоун дали следующие советы для благополучной семейной жизни:

1. Тяжело работайте.

2. Будьте добры друг к другу.

3. Думайте, прежде чем говорить.

4. Полагайтесь на силы друг друга для преодоления своей слабости.

5. Будьте сильны в своей вере.

На празднование годовщины Люсиль надела свое свадебное платье, которое сшила сама, а Марвин был в черном смокинге с галстуком-бабочкой, которые он также надевал в день свадьбы ровно 60 лет назад. Пара держалась за руки и танцевала.

81-летняя Люсиль Стоун и 88-летний Марвин Стоун отметили 60 лет совместной жизни фотосессией
Фото: Katie Autry Photography / Facebook
Люсиль Стоун и Марвин Стоун вместе 60 лет
Фото: Katie Autry Photography / Facebook
Пара из Небраски поделилась секретом счастливого брака
Фото: Katie Autry Photography / Facebook
Люсиль Стоун и Марвин Стоун
Фото: Katie Autry Photography / Facebook
Марвин Стоун
Фото: Katie Autry Photography / Facebook
Люсиль Стоун
Фото: Katie Autry Photography / Facebook
Люсиль Стоун и 88-летний Марвин Стоун танцевали во время фотосессии
Фото: Katie Autry Photography / Facebook
Фотосессия Люсиль Стоун и Марвин Стоун
Фото: Katie Autry Photography / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самая пожилая пара в мире попала в книгу рекордов Гиннесса и раскрыла секрет долгого брака .

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