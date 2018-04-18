"Отправляли на аборт": шокирующие истории матерей с инвалидностью

Женщины с инвалидностью, родившие, несмотря на негативные прогнозы врачей, рассказали о беремености и борьбу за право иметь детей.

"В женской консультации меня отправили на клинико-экспертную комиссию. На заседании комиссия внушала мне, что ребенок в моём положении — плохая идея. Меня забрасывали вопросами: "Как вы будете с ним справляться?", "Вы понимаете, что в вашем положении лучше сделать аборт?", "Здоровых женщин бросают. Считаете, что вас это не коснется?", - рассказала Wonderzine общественный деятель из России Наталья Булгакова.

При этом в день выписки женщину пригласили в ординаторскую, где в очередной раз пытались объяснить, что, несмотря на положительные результаты, стоит ещё раз хорошо подумать. "Спустя пять лет, во время второй беременности претензий ко мне уже не было", - вспоминает она.

"Я долго мечтала о беременности. Я ранимый человек и всё принимаю близко к сердцу: после неудачного опыта в районной поликлинике я предполагала, что и в женской консультации столкнусь со стереотипами, поэтому сразу пошла в частную клинику. Но гинеколог сильно страховалась: она отправила меня к дерматологу и невропатологу за справками, что я смогу выносить и родить этого ребёнка. Это меня очень удивило. Я поменяла специалиста по совету подруги, тоже мамы-колясочницы. Позже никакие справки, связанные с инвалидностью, с меня не требовали", - вспоминает еще одна женщина - Ирина Рябова.

Матери рассказывают, что часто врачи не понимают - инвалидность не синоним неполноценности. "Меня врачи не склоняли к аборту. Была пара неприятных случаев, но в основном с врачами старой школы: "Как же вы будете рожать и воспитывать? Вы об этом подумали?" — они имели в виду, что я сама обуза для семьи. При этом они не понимали, что есть люди с инвалидностью, в том числе и женщины-колясочницы, которые дадут фору любому человеку, у которого нет физических ограничений", - рассказывает ведущая телеканала "Дождь" Евгения Воскобойникова.

Ранее "Обозреватель" писал о первой в Украине модели в инвалидном кресле - Александре Кутас. Девушка абсолютно уверенно называет себя везучим человеком. Как и все дети ее окружения, она закончила обыкновенную школу и провела в аудиториях годы студенчества. Ограниченные физические возможности никогда не были для нее преградой, скорее же являлись мотивацией, которая и превратила первую случайную фотосессию в профессиональную модельную деятельность.