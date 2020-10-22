Есть женщины, жизнь которых – сплошна любовная драма. Они совершенствуют внешность, ходят на курсы повышения женственности, но ситуация не меняется. И вот уже очередной "единственный и неповторимый" оставляет их в слезах… А есть такие, от которых мужчины не уходят в принципе. В чем их секрет? Давайте поисследуем!

Итак, по моему глубокому убеждению, мужчины не уходят от женщин, которые…

…не считают, что от них можно уйти. А тем более "бросить", "оставить". Ведь они не вещь, не ребёнок, не домашнее животное. Они понимают, что жизненные пути людей могут расходиться. И это совершенно нормально. Когда так происходит, они не обесценивают ни себя, ни бывшего партнера, ни весь противоположный пол.

Да, они чувствуют боль. Ведь потеря – это всегда больно (вспомните свой последний визит к стоматологу!). Но они проживают её, помня, что перемены – неотъемлемая часть жизни. И учатся ещё большей адаптивности и любви к себе.

…не задаются этим вопросом. У них нет программы "мужчины уходят". И соответственно для них она не срабатывает. Они просто живут и радуются жизни. Общаются с другими людьми, занимаются любимым делом, следят за здоровьем, пробуют новые хобби, путешествуют, развиваются.

Да, они не хотели бы расстаться с любимым человеком. А еще не хотели бы попасть под сокращение на работе. Или чтоб дом пострадал от пожара. При этом они не листают на досуге трудовой договор и вряд ли ходят на курсы пожарной безопасности.

…уходят первые. Если лошадь сдохла – они вовремя с неё слезают. Если у мужа появилась любовница – они идут не к гадалке, а к адвокату. Если отношения изжили себя – они меняют не белье в спальне, а свою жизнь. Ну а на лошадь, которая изначально склонна к абьюзивным играм, они даже не залезают.

Подчеркну: "уходят первыми" - не значит "действуют на опережение"! Бывает, люди уходят первыми, чтобы не ушли от них. Но уберечься от травмы "брошенности" им не удается по той простой причине, что они уже живут в ней. И не важно, что происходит в реальных отношениях. В их голове – они уже брошены. И это требует проработки с психологом.

А как вы считаете: от каких женщин не уходят мужчины?

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.