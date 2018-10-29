Депрессия осенняя, на самом деле, ничем не отличается от депрессии зимней, весенней, или летней. Об этом психоэмоциональном недуге мир знает ещё со времён Древней Греции. Уже тогда "отец медицины" Гиппократ выделил депрессию в отдельный тип человеческой натуры. Он называл депрессию "чёрной желчью", из-за чего она и получила своё первое название – меланхолия. И с тех незапамятных времён эта проблема мало того, что не утратила своей актуальности, так ещё и сегодня она является одной из основных патологий психического здоровья современного человека. Если в 19 веке главной психической болезнью считалась истерия, лечению которой посвятил много времени Зигмунд Фрейд, в 20 веке – главной болезнью считалась шизофрения, то, с наступлением 21-ого века, главной душевной патологией стала депрессия.

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Согласно официальному определению, депрессия (от лат.deprimo — "давить", "подавить") —это психическое расстройство, основными признаками которого являются пониженное настроение и снижение, либо утрата способности получать от жизни удовольствие (ангедония). Сама по себе депрессия бывает двух видов: эндогенная (причина внутренняя) и экзогенная (причина внешняя). Эндогенная депрессия (нехватка гормонов: дофамина, серотонина и норадреналин) – та, которая лечится с помощью специальных медикаментов – антидепрессантов, назначенных психиатром. Экзогенная депрессия – проблема невротического характера, когда реакция идёт на внешние раздражители (события и обстоятельства), и с ней, как правило, обращаются к психологам и психотерапевтам.

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Несмотря на то, что депрессивное расстройство – это, в большей степени психиатрическая, чем психологическая компетенция (в первую очередь – в связи с назначением медикаментов), считаю необходимым изложить свою точку зрения по данному вопросу, с позиции психолога. Вообще говоря, депрессия – вещь многофакторная. Если говорить о её клинической форме, то это стойкое (длительное) снижение настроения – больше 3-5 дней, и, как следствие, – пессимистические мысли; дизадаптация – когда человек теряет способность справляться со своими повседневными делами; двигательная (физическая) заторможенность, и заторможенность идеаторная (интеллектуальная). Крайней формой клинической депрессии, является тотальная апатия (полное безразличие), которая может привести к суициду. Но я, со своей стороны, буду говорить о депрессии не острой (клинической), а о вялотекущей хандре, которая, к сожалению, для многих уже стала обычным повседневным состоянием. Но, для начала, надо сделать важную оговорку – люди у нас очень часто путают горе и депрессию. Объясняю в чём принципиальная разница: объективное горе – это тяжёлая утрата (потеря) чего-то, или кого-то очень важного во внешнем мире. А депрессия – это ощущение потери чего-то важного и светлого в мире внутреннем! Как будто, безвозвратно ушла какая-то частица твоей души. Само по себе горе может, со временем перетечь в депрессивное состояние, когда человек долго не может справиться со своей утратой.

Но в повседневной жизни, в большинстве случаев, вялотекущая хандра говорит о совсем других проблемах, которые чаще можно назвать социальными, а не психологическими. Жители больших городов в десятки, если не в сотни раз больше подвержены депрессивным расстройствам, чем жители сельской местности. Скученность городского населения, многоэтажные дома, где живёт много незнакомых, чужих друг другу людей – это те условия жизни, которые в человеческой природе не заложены. Многие люди в больших городах выпадают из коллективного общения, вне работы! Амбициозность и постоянное стремление к успеху приводит многих, часто очень молодых людей, к потере внутреннего баланса. Из-за эмоциональных и физических перегрузок на пути карьерного роста, завышенных ожиданий, несбывшихся надежд и неосуществлённых желаний такие люди, в какой-то момент, начинают терять не только радость от самой жизни, но и перестают понимать куда и зачем они в этой жизни, вообще, идут. Возникает растерянность и не понимание, а чему собственно радоваться?! И если люди в сельской местности больше тратят время на реальную работу, чем на обдумывание того, что происходит с их внутренним миром, многие люди в городе, постоянно анализируя (рефлексия) собственные неудачи, через вялую хандру, могут в итоге зайти в настоящий внутренний тупик.

У некоторых граждан длительное пребывание в депрессии может переходить в тревогу, а та, в своей крайней форме – в панические атаки. Ещё одной группой риска, являются люди, в силу объективных причин оказавшиеся одни, либо выпав из своего привычного социального окружения (с выходом на пенсию), либо в связи с отдалением от близких (уехав работать в другой город) и оказавшись в агрессивной социальной обстановке. Добавим сюда людей с хроническими проблемами в семейной и личной жизни, и людей с лабильной (неустойчивой, чувствительной) нервной системой, и станет окончательно ясно, как много представителей нашего социума могут элементарно оказаться среди страдающих этим расстройством. По гендерному признаку можно лишь заметить, что женщины гораздо чаще осознают в себе эту проблему и сами обращаются за помощью. Мужчины же, приученные социальными стандартами "не жаловаться", и "не показывать свои слабости", чаще страдают молча, и, как результат с более тяжёлыми и печальными последствиями. Но если, всё-таки, не зависимо от пола и возраста, вы оказались в сетях этого душевного недуга, что необходимо сделать для преодоления сложившейся ситуации? Кроме однозначного совета обращаться к специалистам (психотерапевтам, психиатрам, психологам), вот ещё несколько полезных рекомендаций:

1. Признать наличие у себя данной проблемы.

2. Проанализировать, в том числе с помощью специалиста, то, что на самом деле происходит в вашей жизни. Если это ситуация, в которую вы загнали себя сами, например, чрезмерным стремлением к успеху, меняйте само целеполагание! Личный рост и развитие, это хорошо, но надрываться на этом пути – лишь делать хуже себе.

3. Менять среду общения – с агрессивной на добродушную. Если у вас проблемы с коммуникацией в трудовом коллективе, необходимо пересмотреть свои отношения с коллегами и, возможно, с вашим руководством. Иногда делать это хорошо под руководством опытного психолога.

4. Меньше амбиций, больше наслаждений жизнью (как вариант, дауншифтинг). Стремитесь обращать внимание не только на то, что находится "высоко" в социальном смысле, но и на то, что находится вокруг вас – я имею ввиду ваши позитивные эмоции, в центре которых должны быть вы сами, а не ваши желания и цели. Тем более, что часто эти цели вовсе не ваши, а просто навязаны вам модой, актуальными социальными стандартами, чужими надеждами, и т.д.

5. Эмоциональная разрядка – отреагирование эмоций. Эмоциональный застой – одна из главных причин депрессии. Для эмоциональной разрядки очень подходят общение с друзьями, походы на природу, в кино, записаться на курсы по повышению собственных навыков и развитию какого-нибудь собственного хобби, и т.д.

6. Людям, в первую очередь одиноким, при обращении к специалисту, искренне рекомендую самим проситься на "Групповую психотерапию". Именно на таких занятиях лучше всего отрабатывать и навыки социального взаимодействия, и навыки в выражении и отражении, как свои, так и чужих чувств, и эмоций.

7. Записывайте свои негативные мысли. Это часто рекомендуют делать психологи когнитивно-бихевиорального направления. Делать это необходимо лишь для того, чтобы, проверяя такие мысли реальностью, всякий раз убеждаться в их деструктивной ложности.

8. Для любого качественного духовного и душевного роста, и общего развития, также хороши йога и медитация.

Подводя итог всего изложенного выше, скажу ещё пару слов о той ловушке, которую невольно подсунул нам интернет. Многие люди, "живя в сети" перестают контактировать между собой, эмоционально. Если раньше, "в до интернетовскую эпоху", чтобы узнать всё ли хорошо у близкого человека, надо было ему позвонить и пообщаться лично. Сегодня, "благодаря соц. сетям" видя, что человек зашёл к себе в аккаунт, многие считают это сигналом, что с человеком всё хорошо. А это может быть, большой иллюзия! Интернет, как это не парадоксально, отдаляет людей друг от друга. В эмоциональном плане – это абсолютно другое, более низкое качество общения. Без визуального и эмоционального контакта, такие коммуникации становится суррогатными. А потому говорю всем: "Не увлекайтесь одним лишь общением в интернете! Ищите любую возможность говорить с теми, кто вам близок, и на те темы, которые по-настоящему интересующие вас! И, повторюсь ещё раз, в случае ухудшения эмоционального самочувствия не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам! Молчанием вы свою проблему не решите, а рискуете сделать его гробовым! Наш мир легко открывается тем, кто легко открывается ему!"

Всем доброго душевого здоровья, и позитивного взгляда в будущее!