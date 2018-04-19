Наш дом - это часть нашей энергоструктуры. Одежду мы стираем и очищаем достаточно часто, тело ежедневно моем. Но энергетику квартиры мы беремся чистить лишь когда грянет гром. Ниже описаны ситуации, которые указывают нам, что пора провести не только генеральную уборку на физическом плане, но и на энергетическом.

1. В доме начинают трескаться стекла и биться зеркала. Рассыпается часто соль. Взрываются лампочки. Останавливаются часы. Часто после ремонта вновь начинают течь краны, туалет, трубы. Все эти признаки указывают на то, что энергетика квартиры начинает пробивать самое энергоощутимое. Рассыпанная соль не приводит к ссоре, наоборот она рассыпается, для того чтобы собрать негатив который уже завис в воздухе.

2. В квартире или доме произошел пожар или потоп. Стихии никогда не враждовали с людьми, они очищают. Горят именно те углы, где стоят энергогрязные вещи. Или именно те шкафы заливает после потопа у соседей сверху, где давно не разбирался хлам. По этому, если ваш дом хоть немного пострадал от стихии - обратите внимание на энергетику, которая накопилась в помещении.

3. Начинают болеть жители дома, а также домашние растения и животные. Особенно если заболела молодая кошка - а кошки они по энергетике вампиры- тоесть первая кто ощущает энергогрязь в доме - это она.

4. В помещении до вас жили алкоголики, наркоманы или люди с сомнительной деятельностью. Тут переклеить обои мало- каждое слово эмоция- они остались в стенах, и если вы хотите начать жить в помещении с чистого листа- нужно сделать большую чистку дома.

5. В Вашем доме умер человек. Суть даже не в том, на сколько человек был вам родненьким, а в том, что сразу после выхода души из тела, материя начинает разлагаться. После похорон желательно выкинуть диван (кровать) на котором умирал человек, а также вещи одежды, белье, которым он пользовался перед смертью. Также если он перенес тяжелые болезни избавиться от предметов, которыми он пользовался, а уже после почистить дом.

6. В доме происходят паранормальные проблемы - сами открываются и закрываются двери, падают книги с полок, бьется посуда. По ночам что то ходит возле вас, в худшем случае душит. В основном такое переживают и ощущают женщины, это сущности из нижнеастрального мира, иногда приглашенный и обиженный домовой. Кто бы это ни был- во время чистки квартиры от него мы избавляемся.

7. Находясь в доме начинаются депрессии, нет сил, ощущение что на спину положили мешок с песком и трудно поднять руки (обычно это в доме, где было много эмоций, криков- и пространство квартиры по ощущению как болото).

8. В доме были воры (так или иначе это проблема и кармическо-энергетическая, а не только в плохом замке).

9. У вас дома жили квартиранты (суть не в том, что люди могли быть плохими, а в том, что мы не будем одевать чужую одежду не постирав. Тут та же история).

10. Вы готовитесь к появлению в доме ребенка (дети очень энергетический светлые, соответственно чистят пространство вокруг себя). Но когда негатива слишком много- они могут начать болеть. Лучше очищение проведите Вы до их появления в пространстве дома. Также важно!!! Не ставьте ни в каком случае детские кроватки в угол, а тем более головой в угол. Метр от угла - пространство самое загрязненное из всей комнаты- туда собирается весь энергонегатив, по этому пожалейте малюток.

11. Вы пережили расставание, депрессию, скандалы в квартире. Тут важно обратить внимание на зеркала и стекла, так как все отражающие предметы (особенно магические зеркала) запоминают происходящее и держат в себе негативные эмоции. Если говорить о расставании, то энергетика человека еще долго будет сама уходить из пространства, и чтобы ускорить процесс отпускания - нужно почистить энергию пространства.

12. Вам сняться кошмары, когда вы ночуете дома. Вы просыпаетесь без сил. Но если вы ночуете вне дома, в гостях, такого не случается.

13. Амулеты или украшения из камней у вас дома начинают трескаться и ломаться. Ловцы снов, колокольчики итд. Также часто в непонятном направлении пропадают предметы, а потом волшебным образом появляются в нетипичных для них местах.

14. Вы нашли подозрительные предметы, которые похожи на ритуальные для порч. Наиболее частая причина, по которой нас люди зовут очистить им квартиры. Такими предметами могут быть - нитка с черной иголкой в стене, земля под кроватью или на полке за книгами, мелочь под ковриком у входной двери. Лезвия завернутые в бумагу и спрятанные за картину, куколки похожи на вуду и т.д. У темной магии арсенал обширный. Если что-то подобное нашли - обязательно проведите очищение квартиры.