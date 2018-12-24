В один прекрасный день ты остановишь взгляд на ком-то, кого увидишь впервые, и кого, как выяснится позже, ты ждала всю жизнь. Ваши отношения будут развиваться совершенно естественно. И ты будешь поражена тем, насколько общение может быть легким и непринужденным.

Эти отношения не будут похожи на еще один страстный и импульсивный роман, которые часто заканчиваются так же неожиданно, как и начинаются. Вместо этого тебе захочется разобраться в тонкостях его мышления и разгадать, какая именно страсть движет им в жизни.

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Ты будешь познавать его медленно, не торопя события, потому что рядом с ним будешь чувствовать себя в безопасности.

Будешь ощущать себя совершенно в своей тарелке. Будешь инстинктивно понимать, что можешь доверять ему, вы не будете сомневаться в друг друге. И с течением времени чувства будут становиться только глубже, и ваше притяжение – сильнее.

Однажды ты встретишь кого-то, кто выбирает тебя, кто будет дарить свою любовь каждый день.

Во времена любви напоказ и бегства от серьезных отношений – это своеобразный дар. Ты для него станешь особенной, а не просто еще одной девушкой, с которой можно завести отношения без хеппи-энда.

Он искренне захочет узнать тебя как можно лучше. При этом он не будет ждать совершенства, а примет тебя такой, какой ты являешься на самом деле: удивительной и настоящей. Он будет поощрять твои мечты и стремление добиваться большего. Он полюбит в тебе и внешность, и внутреннюю силу, и то, что ты думаешь и о чем говоришь.

Его любовь будет неизмеримой. Тебе не придется бороться за его внимание. Не придется все время быть начеку и держать себя в руках, боясь, что он разобьет тебе сердце.

Ты сможешь с гордостью познакомить его со своими друзьями и семьей. И они искренне порадуются за то, что ты, наконец, нашла свое счастье, которого заслуживала.

Он будет часто говорить о вашем будущем, о жизни, которую вы хотите построить вместе.

Однажды ты встретишь человека, который ради ваших отношений готов преодолевать препятствия.

Встретив его, ты поймешь, что до этого момента тебе была знакома лишь "любовь", которая искала легких путей. Ты поймешь, что мужчины, которых ты знала прежде, воспринимали первые возникшие сложности после завершения букетно-конфетного периода как знак того, что ваши отношения уже исчерпали себя. Но этот человек не позволит трудностям изменить отношение к тебе.

Что бы ни случилось, ты сможешь доверять ему и рассчитывать на него. Он станет тем, чья улыбка будет делать твой день светлее. Тем, с кем ты будешь планировать бесчисленные путешествия и приключения.

Лучшим другом, который будет знать тебя даже лучше, чем ты сама. Родственной душой – тем, о ком ты всегда мечтала. Вечностью, с которой ты захочешь провести каждое мгновение. Любовью, без которой невозможно представить свою жизнь.

Однажды ты встретишь любовь всей своей жизни, а до тех пор, пожалуйста, не переставай верить в любовь.

Перевод статьи — One Day, You Will Meet The Love Of Your Life via Клубер