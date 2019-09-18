Одиночество в смартфоне: фотограф показал, куда движется человечество

Американский фотограф Эрик Пикерсгилл создал серию фотографий "Removed" ("Удалено") с глубоким социальным подтекстом о влиянии гаджетов на личную жизнь людей.

Мастер показал, как человечество из-за развития технологий все больше погружается в виртуальный мир, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Соответствующие снимки обнародованы в его Instagram.

Эрик Пиккерсгилл - Removed (Пара в кровати) instagram/ericpickersgill

Пикерсгилл изобразил разные вариации того, как пользователи отрешаются от внешнего мира: находясь на природе, с друзьями, детьми и в других условиях, полностью игнорируя окружение. Что примечательно, модели Эрика позировали без гаджетов, но делали вид, что их держат в "той самой позе". Таким образом фотограф показал, насколько странно выглядит социум, который сам загнал себя в рамки одиночества.

Эрик Пиккерсгилл - Removed (Барбекю без общения) instagram/ericpickersgill

На идею Эрика вдохновили наблюдения в кафе, в которое он однажды пришел с утра. Возле него сидела семья, члены которой были настолько увлечены тем, что у них происходит в смартфонах, что даже словом друг с другом не перекинулись.

"Они были так отдалены друг от друга. У отца и двух дочерей были свои смартфоны. У матери или не было, или она предпочла его не доставать. Она смотрит в окно, грустно и одиноко в компании своих самых близких родственников", – вспомнил фотограф.

Эрик Пиккерсгилл - Removed (Мать с младенцем) instagram/ericpickersgill

Эрик Пиккерсгилл - Removed (Компания за столом) instagram/ericpickersgill

После этого он начал замечать, как люди вокруг делают точно также. Смартфоны, по мнению Пикерсгилла, превратились в "фантомные конечности" современных людей.

Эрик Пиккерсгилл - Removed (Влюбленная пара) instagram/ericpickersgill

Эрик Пиккерсгилл - Removed (Детские игры) instagram/ericpickersgill

Эрик Пиккерсгилл - Removed (Отношения матери с ребенком) instagram/ericpickersgill

Эрик Пиккерсгилл - Removed (Семейная жизнь) instagram/ericpickersgill

Эрик Пиккерсгилл - Removed (Отдых семейной пары) instagram/ericpickersgill

Эрик Пиккерсгилл - Removed instagram/ericpickersgill

Как сообщал OBOZREVATEL, похожую работу в 2018 году сделал латвийский фотограф Ал Лапковский. Серия его портретов показывала, как гаджеты портят взаимоотношения между людьми.

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