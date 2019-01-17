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/Блоги - Психология

Светлана Ройз
Светлана Ройз
Семейный психологВсе статьи автора

О чем говорят симптомы: тревога за сына и алкоголь

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О том, что может находиться "ЗА" симптомом. Практика семейного психолога похожа на наблюдение за многогранным, переливающимся узором калейдоскопа.

Все изменяется и не так, как кажется на первый взгляд, и может оказаться, что:

Мама так занята ребёнком, его болезнями, его школьными проблемами... что уже совсем не до конфликтов с мужем. А обсуждение проблем сына становится темой для сближения родителей и для их "новых" общих переживаний.

У родителей такое напряжение, столько накопившейся, но не проявляемой боли, обид и претензий, что... сын становится "громоотводом" оттягивает напряжение своей "неуспешностью". Родители "смотрят" на сына. Но как только сын выйдет из "неуспешной роли"- родителям придётся смотреть друг на друга. И они могут расстаться.

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Мы работаем с мамой с ее тревогой за ребёнка.... я прошу "стать тревогой", прожить ее на уровне тела - проявить в движениях. А "За" тревогой оказывается очень много подавленного раздражения и возбуждения. И желания разрушить старое и выйти из-под пресса и рамок. Там, "за" тревогой - красивейшая Энергия изменений.

При работе с подростком, который начал пить - "Когда я в отключке, чувствую себя в безопасности" - А когда ты раньше ощущал себя в безопасности, можешь вспомнить? - давно, в детстве. когда мы вместе с матерью и отцом вместе смотрели мультфильмы и играли в домино. (мама - "он копия своего папаши" (родители в разводе, парень с папой не общается). Алкоголь - его попытка "соединиться" с папой и вернуть себе опору.

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Детей не обмануть - они всегда знают, что у нас "за фасадом"

У молодого парня - талантливого, очень ответственного - нет желания что-то делать, постоянная усталость и апатия, "бесчувственность". Предлагаю ему написать свои роли. - пишет: "талант", "староста", "Надежда семьи", "мамино доверие", "папина поддержка", "пример для младших", "кризис -менеджер". Спрашиваю - скажи, а какая из этих ролей тебя "питает", дает тебе силы? - никакая. - Что случится, если ты выйдешь из этих ролей или изменишь их? - я буду предателем. - давай представим, что рядом с тобой все - взрослые и самостоятельные люди - которые сами могут нести ответственность за свою жизнь и счастье, давай попробуем переформулировать роли, чтоб ты не только давал, но и чувствовал поддержку? - "любимый сын", "студент", "музыкант", "успешный лидер". - как сейчас себя чувствуешь? - ну, хочется улыбаться.

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В работе с женщиной с серьёзным соматическим симптомом. Симптом - боль - оказывается "ценой" сохранения отношений.

Изменения в одном человеке - ведут к изменениям во всей системе. И "исцеление" одного члена семьи - может привести с одной стороны к более проявленному кризису у других, но с другой - к большей ясности и силе во всей семье. И узор калейдоскопа будет постоянно меняться.

(Я попросила разрешения у клиентов на эту публикацию без указания имён, спасибо им за доверие)

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Автор
Светлана РойзСветлана Ройз
Место
Украина
Тег
Психология
Источник
Источник:Facebook Светланы Ройз
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