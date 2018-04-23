Вокруг вас сотни людей которые ХОТЯТ кардинальных перемен в жизни, и лишь десятки, кто что для этого делает! Сейчас я напишу пункты, которые укажут, что человек уже на перекрестке судьбы или в шаге от него:

1. Человек занялся исцелением отношений с родителями

2. Человек кардинально меняет свое питание (например, на вегетарианское)

3. Человек прошел посвящение в одной из существующих духовных школ и начал активно помогать другим

4. Активно занялся благотворительностью (например, для детдомов, домов престарелых, приютов животных)

5. Он переехал после очень долгого проживания на одном месте в другой регион

6. Если жил в деревне - перебрался в город, если жил в городе- переехал в частный сектор (ближе к природе)

7. Человек кардинально поменял имидж, хобби и окружение

8. Человек уделяет более 10 часов в неделю духовным практикам

9. Начал заниматься исцелением Рода

10. Побывал на консультации у специалистов по своему предназначению и выполняет все Советы и рекомендации

11. Исполнил мечту всей жизни, которую так давно откладывал

12. Начал делать практики или читать молитвы к Владыкам кармы или ангелам

13. Проработал у специалистов самые тяжёлые травмы детства

14. Более 6 часов (в сумме) занимался практиками прощения других или себя

15. Проходит индивидуальный коучинг или сессии у счастливого профессионала

16. Начал читать мантры на очищение от сексуальных связей

17. Читает и использует книги, которые ранее меняли жизнь людям из его окружения

18. Прошёл глубокое очищение организма ( от лечебного голодания, до борьбы с камнями и глистами)

19. Начал работать там, где всегда мечтал

20. Перешёл с наемного сотрудника в работу на себя

21. Сделал или вывел татуировку ( иногда не в лучшую сторону👀, зависит от рисунка)

22. Поменял фамилию

23. Изменил имя

24. Ожидает рождения малыша

25. Нашли своего духовного наставника и прислушиваетесь к его рекомендациям