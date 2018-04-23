Вокруг вас сотни людей которые ХОТЯТ кардинальных перемен в жизни, и лишь десятки, кто что для этого делает! Сейчас я напишу пункты, которые укажут, что человек уже на перекрестке судьбы или в шаге от него:
1. Человек занялся исцелением отношений с родителями
2. Человек кардинально меняет свое питание (например, на вегетарианское)
3. Человек прошел посвящение в одной из существующих духовных школ и начал активно помогать другим
4. Активно занялся благотворительностью (например, для детдомов, домов престарелых, приютов животных)
5. Он переехал после очень долгого проживания на одном месте в другой регион
6. Если жил в деревне - перебрался в город, если жил в городе- переехал в частный сектор (ближе к природе)
7. Человек кардинально поменял имидж, хобби и окружение
8. Человек уделяет более 10 часов в неделю духовным практикам
9. Начал заниматься исцелением Рода
10. Побывал на консультации у специалистов по своему предназначению и выполняет все Советы и рекомендации
11. Исполнил мечту всей жизни, которую так давно откладывал
12. Начал делать практики или читать молитвы к Владыкам кармы или ангелам
13. Проработал у специалистов самые тяжёлые травмы детства
14. Более 6 часов (в сумме) занимался практиками прощения других или себя
15. Проходит индивидуальный коучинг или сессии у счастливого профессионала
16. Начал читать мантры на очищение от сексуальных связей
17. Читает и использует книги, которые ранее меняли жизнь людям из его окружения
18. Прошёл глубокое очищение организма ( от лечебного голодания, до борьбы с камнями и глистами)
19. Начал работать там, где всегда мечтал
20. Перешёл с наемного сотрудника в работу на себя
21. Сделал или вывел татуировку ( иногда не в лучшую сторону👀, зависит от рисунка)
22. Поменял фамилию
23. Изменил имя
24. Ожидает рождения малыша
25. Нашли своего духовного наставника и прислушиваетесь к его рекомендациям
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