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/Блоги - Психология

Ирина Говоруха
Ирина Говоруха
Писатель, блогер, журналистВсе статьи автора

Ну что он в ней нашел?

5.8т

Помню в студенческие годы подружка запала на преподавателя. Мужчина носил глухие пиджаки, блестяще давал "экспрессивные возможности языковых единиц", лихо водил новенькую ауди, благоухал дорогим парфюмом и слыл примерным семьянином. Когда увлекался своей "ненаглядной" оценочной лексикой – с нежностью поглаживал обручальное кольцо и не стесняясь возил на заднем сиденье забытого Скруджа Мак Дака и Барби в подвенечном платье. Не отвечал на наши провокационные вопросы и жестко пресекал все попытки флирта. Никогда не болтал на посторонние темы, кроме как о денотативных и коннотативных компонентах, никому не делал поблажек и редко ставил зачет автоматом. Нас это еще больше заводило, поэтому вскорости созрел план. Идеей фикс стало выследить его жену и выяснить в чем прикол. Что в ней такого, чего нет в моей яркой умной уверенной в себе подруге?

Новости
''Никого нельзя удержать днем при помощи того, что произошло ночью''

С понедельника мы заняли наблюдательный пост. Дежурили у кафедры славянских языков, мозоля глаза всему честному народу, околачивались на институтской парковке, делая вид, что подбираем стилистические синонимы глаголов и прогуливались под его домом, пытаясь заглянуть в заборную щель. В ворота. В невиданные на то время пластиковые окна. Каким же было наше разочарование, когда однажды из калитки вышла серая мышь. Маленькая полная не накрашенная женщина с дурацким хвостиком на затылке. Ее нелепо обтягивал спортивный костюм, словно молочную сардельку, а на ногах болтались разношенные тапки. В руках тётя держала авоську с сельдереем и хрюкала простуженным носом. Мы, ориентируясь только на внешнее, долго приходили в себя. Задавались вопросом как можно любить женщину с квадратной попой, тусклыми волосами и бульдожьими щеками? Разве не понятно, что для любви обязательны идеальные формы и сияющая молодая кожа? Или все-таки правы были наши бабушки утверждая, что с одними гуляют, а на вторых женятся. А как же "полюбить так королеву, проиграть так миллион?"

Новости
Ошибка женщин, которая убивает отношения

Эта мысль не давала покоя много лет, и мы с новым запалом обсуждали актера Хью Лори, исполнившего роль Доктора Хауса и его посредственную жену, не блещущую особой красотой. Та родила троих детей, щеголяла в дурацкой одежде и напоминала продавщицу с троещинского рынка, а "Хаус" все никак не мог насладиться ее логическим мышлением. Не понимали лучшего Джеймс Бонда, стройного и подтянутого мужчину, взявшего в жены толстушку, продолжающую стремительно набирать вес, и короля Facebook Марка Цукерберга. Как можно обнимать даму с такой ужасной фигурой! Слишком долго к нам доходило, что что мужчины любят нас не за армированный подбородок и четко очерченные скулы. Не за фигуру "песочные часы" и грудь, напоминающую два крупных апельсина. Они любят то, что мы излучаем и свое состоянии рядом с нами. Ведь никто не зарится на конфетную обертку. Все наслаждаются нежнейшим пралине.

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Автор
Ирина ГоворухаИрина Говоруха
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Ирины Говорухи
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Павленко Богдан
Павленко Богдан
О, до кого-то начинает доходить! В каком возрасте доходит?
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