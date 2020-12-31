Новая оптическая иллюзия с одеждой вызвала споры в сети

Юля Ухина Психология 03:20, 31.12.2020

В сети показали оптическую иллюзию со свитером, который меняет цвет в зависимости от освещения. В одной комнате он кажется серо-зеленоватым, а в другой – фиолетовым.

Соответствующим снимком на сайте Reddit поделилась девушка под ником megzies1997. Также она опубликовала видео-доказательство того, что это одна и та же кофта (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Девушка утверждает, что изменения в цвете одежды можно заметить как через камеру, так и невооруженным взглядом. При этом большую часть времени свитер кажется зеленоватым.

Появилась новая оптическая иллюзия с одеждой
reddit.com

Публикацию прокомментировало более тысячи пользователей. Отметим, многие стали гадать, какого же оттенка свитер на самом деле. Другие же с юмором заявили, что не хотят снова принимать участие в дискуссии о цвете.

"Нет! Не ввязывай нас в очередную дискуссию о цвете", "Черт, только не это снова", "Это просто фиолетовая рубашка – успокойся", "Она серая", "Я все время видел кофту зеленой, но теперь, когда вы сказали, что она серая – я вижу только серую. Странно", "А я вообще вижу только синюю кофту", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были показаны оптические иллюзии, ловко обманывающие зрение.

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Lady Психология

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