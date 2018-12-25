Моя жизнь - кладбище наших воспоминаний. Ты везде. Я перестала жить будущим и настоящим в тот день, когда ты ушел.

Наши отношения были американскими горками, то в рай, то в ад. Их нужно было завершить, но... Ты смог, я нет. У тебя теперь другая жизнь, а у меня все та же...

Ты на фото, расклеенных по обоям, в шкатулке с украшениями, которые дарил. Такой гробик. Я его иногда открываю. Перебираю горошины бус, трогаю диадему, достаю как, зерна граната, серьги. Ничего из этого не ношу, смотрю и складываю обратно. Они похоронены в этой шкатулке, но кремировать их не могу. Мне кажется так легче, но нет, так невыносимо!

Я храню нашу переписку, с первого письма, которое ты написал мне: "Привет, кто ты?". Я ответила, что принцесса, ты смеялся. Сейчас не смешно, я не принцесса, я камень, без души, эмоций и жизни.

На рабочем столе папка с твоей музыкой, слушаю ее. Утром, когда просыпаюсь, вечером, когда засыпаю. Хотя в принципе я не сплю. Хожу по дому, сижу на диване, смотрю. Вот чашка, которую ты подарил, вот тарелка из которой ты любил есть, вот твой шарф, который не забрал, вот... твоя страница в фейсбуке. Ты был в сети час назад, выложил новое фото. С тобой какие-то люди. Пытаюсь понять кто они. Зачем? Не знаю. Фетиш или мазохизм.

Везде ты, и нигде нет меня. Моя жизнь замерла, я пытаюсь ее воскресить, но постоянно возвращаюсь в свое кладбище воспоминаний, в которых я похоронена...

Вчера психолог сказал все выбросить. Через неделю Новый год. Я должна войти в него живой. Не верю! Но я дала обещание - выдрать тебя с корнем, оторвать, отрезать!

Режу. Срываю фотографии, мну их до боли в руках, кладу в пакет чашку, следом шарф и тарелку. Не открывая, бросаю шкатулку в мусорное ведро, слышу, как стучат бусы. Баню твою страницу. Зажмуриваю глаза, чтоб сдержать слезы.

-Нельзя взять новое, если двумя руками держишься за старое, - сказал мне психолог. - Мы люди должны наслаждаться настоящим, смотреть с надеждой в будущее, и благодарностью в прошлое. А ты зависла в прошлом, и смотришь на него с болью, отдавая свою энергию туда, где она не нужна. Но так ты себя убиваешь...

Я верю, потому что практически мертва!

Я отрезала тебя! А спустя два месяца познакомилась со своим будущим мужем. Через год мы распишемся, через два родим первенца. И если бы я не рассталась с прошлой жизнью, новая у меня так и не появилась!

Выбросьте все старое и войдите в Новый год открытыми для нового! Неважно что это - старые брюки, изношенная посуда, или изживший себя человек...