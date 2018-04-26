Некрасивая женщина некрасиво ела за столиком в кафе. Она откусывала от куска торта, делала глотки из кофейной чашки и раз за разом подносила бумажную салфетку к губам.

А напротив некрасивой женщины сидел мужчина.

Отсюда, со столика в углу, где она второй час пила свой пятый коктейль и исподтишка наблюдала за парой, хорошо просматривался только его профиль. И он, этот профиль, был прекрасным.

Интересно, кто они друг другу, рассеянно подумала и скользнула взглядом по рукам чужих людей. Колец нет. Значит, просто знакомые. И вздохнула с облегчением. Этому мужчине явно не шла некрасивая женщина. Допьют кофе – и разойдутся.

А потом мужчина взял за руку некрасивую женщину и стал медленно перебирать её пальцы. А потом к ним подбежала девочка лет пяти. Большеротая, с жиденькими волосиками, очень похожая на некрасивую женщину. Бедное милое дитя.

Девочка оставила листики и фломастеры на кафешном диване. Она там рисовала. Пока красивый мужчина гладил руки некрасивой женщины.

Новости Она ушла ночью

Девочку они стали тискать поочерёдно. И все втроём смеялись. И ей, сидящей за угловым столом со своим пятым коктейлем в руках, вдруг стала понятна их связь. Та, при которой кольца на пальцах совсем необязательны.

Они ушли. Унося с собой своё лёгкое счастье.

Сейчас она вызовет такси и поедет домой. Лёгкий хмель кружил голову. Может, надо позвонить бывшему любовнику? Он иногда приезжает к ней. Тогда, когда ей совсем плохо. Как сейчас. Вот откуда он знает, когда ей плохо? Хотя, если честно, ей всегда плохо. А он просто приезжает, когда может.

Они сначала выпивают на её кухне. Потом занимаются сексом. Наутро молча глотают кофе. Чёрный, без сахара. И ей стыдно. Потому что утром на кухне она точно хочет пить кофе не с бывшим любовником.

Новости Любовь и голуби

А у того, с кем она хочет кофе, секс, детей и семью, всё это есть уже. Давно есть.

Однажды бывший любовник, который приезжает её спасать, сказал: кстати, надо дочке на психологический поступать.

Они никогда раньше не говорили о его детях. Он поймал её вопросительный взгляд и объяснил: ну хоть муж никогда от неё не уйдёт. И ещё раз объяснил: как этот твой, по которому ты сходишь с ума, у него жена вроде психолог, ты говорила. И уточнил: по мне ты так не сходила. Да, надо дочку в психологи определять.

Она сначала думала обидеться, а потом рассмеялась. Она действительно ни по кому не сходила с ума. У неё вообще хватало ума обходиться без помешательств и уходить первой до того, как чужая зубная щётка начнёт болтаться в стаканчике на полочке в ванной. Пожалуй, только вот этот, бывший, превратился в друга со странной миссией – эпизодически спасать и высушивать её слёзы. Ни на что не претендуя особо. И она не знает, каких своих персональных демонов он пытается обуздать.

Он её слушает. Всегда слушает. Пьёт виски. Молчит. Потом они занимаются сексом. И она наутро клянётся себе, что в последний раз. До следующего раза.

А сегодняшняя пара вывела её из равновесия.

Пора бы ей прекратить свои метания. Познакомиться с хорошим человеком. Выйти за него замуж. Родить ребёнка. Иди даже двоих. Ходить в кафе. Тискать детей. И научиться смеяться так, как смеялась та пара в кафе, где она выпила пять коктейлей подряд.

Вышла на улицу. В последний момент вспомнив, что надо было всё-таки вызвать такси, а не пытаться сейчас ловить свободную машину.

Стояла, машины проносились мимо. Решила выйти на проезжую часть. Может, так её быстрее заметят, быстрее остановятся. Начался дождь. Вот, кто-то всё-таки решил её подвезти – и она шагнула навстречу тормозящему автомобилю. И удивилась – за рулём был тот красивый мужчина. Который гладил некрасивые руки некрасивой женщине. Она тоже хочет, чтобы он гладил её руки…

Надо же, раздосадовано сказал кому-то в телефонную трубку водитель, из-под чьей машины только что вытащили женщину, - она прямо бросилась под колёса. Вся надежда на камеры наблюдения, ими здесь всё понатыкано. Что с ней? Жива вроде. У меня скорость была километров 50, не больше. Надеюсь, не сильно пострадала. Но какая же дура! Как можно так хотеть умереть?!

Приходила в сознание и отключалась. Пыталась представить, как тот красивый мужчина – водитель придёт к ней в палату с цветами, будет просить прощения и она его простит, конечно.

Водитель пришёл. Без цветов. С деньгами на лекарства. Жаль, что она обозналась тогда, шагнув навстречу его автомобилю.

А больше в больницу к ней не пришёл никто. Даже экс-любовник. Наверное, занимается вопросами поступления дочери на психологический факультет. Как раз экзаменационная пора.