Главная
УкрEngРус
Регистрация
ШоуLifeStyle
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
Советник по коммуникаций, агентство E'COMMВсе статьи автора

Некрасивая женщина некрасиво ела за столиком в кафе

2.9т

Некрасивая женщина некрасиво ела за столиком в кафе. Она откусывала от куска торта, делала глотки из кофейной чашки и раз за разом подносила бумажную салфетку к губам.

А напротив некрасивой женщины сидел мужчина.

Отсюда, со столика в углу, где она второй час пила свой пятый коктейль и исподтишка наблюдала за парой, хорошо просматривался только его профиль. И он, этот профиль, был прекрасным.

Интересно, кто они друг другу, рассеянно подумала и скользнула взглядом по рукам чужих людей. Колец нет. Значит, просто знакомые. И вздохнула с облегчением. Этому мужчине явно не шла некрасивая женщина. Допьют кофе – и разойдутся.

А потом мужчина взял за руку некрасивую женщину и стал медленно перебирать её пальцы. А потом к ним подбежала девочка лет пяти. Большеротая, с жиденькими волосиками, очень похожая на некрасивую женщину. Бедное милое дитя.

Девочка оставила листики и фломастеры на кафешном диване. Она там рисовала. Пока красивый мужчина гладил руки некрасивой женщины.

Новости
Она ушла ночью

Девочку они стали тискать поочерёдно. И все втроём смеялись. И ей, сидящей за угловым столом со своим пятым коктейлем в руках, вдруг стала понятна их связь. Та, при которой кольца на пальцах совсем необязательны.

Они ушли. Унося с собой своё лёгкое счастье.

Сейчас она вызовет такси и поедет домой. Лёгкий хмель кружил голову. Может, надо позвонить бывшему любовнику? Он иногда приезжает к ней. Тогда, когда ей совсем плохо. Как сейчас. Вот откуда он знает, когда ей плохо? Хотя, если честно, ей всегда плохо. А он просто приезжает, когда может.

Они сначала выпивают на её кухне. Потом занимаются сексом. Наутро молча глотают кофе. Чёрный, без сахара. И ей стыдно. Потому что утром на кухне она точно хочет пить кофе не с бывшим любовником.

Новости
Любовь и голуби

А у того, с кем она хочет кофе, секс, детей и семью, всё это есть уже. Давно есть.

Однажды бывший любовник, который приезжает её спасать, сказал: кстати, надо дочке на психологический поступать.

Они никогда раньше не говорили о его детях. Он поймал её вопросительный взгляд и объяснил: ну хоть муж никогда от неё не уйдёт. И ещё раз объяснил: как этот твой, по которому ты сходишь с ума, у него жена вроде психолог, ты говорила. И уточнил: по мне ты так не сходила. Да, надо дочку в психологи определять.

Она сначала думала обидеться, а потом рассмеялась. Она действительно ни по кому не сходила с ума. У неё вообще хватало ума обходиться без помешательств и уходить первой до того, как чужая зубная щётка начнёт болтаться в стаканчике на полочке в ванной. Пожалуй, только вот этот, бывший, превратился в друга со странной миссией – эпизодически спасать и высушивать её слёзы. Ни на что не претендуя особо. И она не знает, каких своих персональных демонов он пытается обуздать.

Новости
‪#‎ЯНеБоюсьСказати‬. Мої відверті історії

Он её слушает. Всегда слушает. Пьёт виски. Молчит. Потом они занимаются сексом. И она наутро клянётся себе, что в последний раз. До следующего раза.

А сегодняшняя пара вывела её из равновесия.

Пора бы ей прекратить свои метания. Познакомиться с хорошим человеком. Выйти за него замуж. Родить ребёнка. Иди даже двоих. Ходить в кафе. Тискать детей. И научиться смеяться так, как смеялась та пара в кафе, где она выпила пять коктейлей подряд.

Вышла на улицу. В последний момент вспомнив, что надо было всё-таки вызвать такси, а не пытаться сейчас ловить свободную машину.

Стояла, машины проносились мимо. Решила выйти на проезжую часть. Может, так её быстрее заметят, быстрее остановятся. Начался дождь. Вот, кто-то всё-таки решил её подвезти – и она шагнула навстречу тормозящему автомобилю. И удивилась – за рулём был тот красивый мужчина. Который гладил некрасивые руки некрасивой женщине. Она тоже хочет, чтобы он гладил её руки…

Надо же, раздосадовано сказал кому-то в телефонную трубку водитель, из-под чьей машины только что вытащили женщину, - она прямо бросилась под колёса. Вся надежда на камеры наблюдения, ими здесь всё понатыкано. Что с ней? Жива вроде. У меня скорость была километров 50, не больше. Надеюсь, не сильно пострадала. Но какая же дура! Как можно так хотеть умереть?!

Приходила в сознание и отключалась. Пыталась представить, как тот красивый мужчина – водитель придёт к ней в палату с цветами, будет просить прощения и она его простит, конечно.

Водитель пришёл. Без цветов. С деньгами на лекарства. Жаль, что она обозналась тогда, шагнув навстречу его автомобилю.

А больше в больницу к ней не пришёл никто. Даже экс-любовник. Наверное, занимается вопросами поступления дочери на психологический факультет. Как раз экзаменационная пора.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Зоя КазанжиЗоя Казанжи
Источник
Источник:Facebook Зои Казанжи
Поделиться в Facebook

Наши блоги