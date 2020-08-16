Как недосып влияет на настроение человека: ученые нашли ответ

Даже небольшое недосыпание может серьезно повлиять на эмоциональное состояние человека.

К такому выводу ученые из Норвежского университета науки и технологий, сообщает Medical News Today.

Так, исследование было проведено с участием 52 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет. На протяжении 11 дней ученые отслеживали информацию о режиме их сна.

В течение недели участники исследования спали в привычном режиме, а последующие три дня ложились на два часа позже, чем обычно, вставая при этом, как всегда. По утрам они проходили тестирование на эмоциональное состояние и внимание. Напитки с кофеином до прохождения тестирования запрещались.

В результате оказалось, что утром после последних трех ночей время реакции участников уменьшилось, что свидетельствовало о росте импульсивности. В течение трех дней недосыпания они делали все больше ошибок в тестах. Также было отмечено снижение показателей приятных ощущений: участники эксперимента испытывали меньше положительных эмоций.

Таким образом исследователи пришли к выводу, что в целом недостаток сна может негативно повлиять на эмоциональное состояние человека, вследствие чего также повышается риск несчастных случаев. Если же недосыпание сохраняется на протяжении долгого времени, страдает способность справляться со стрессовыми событиями.

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