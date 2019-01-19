Любой, кто пытается что-то писать о сексе, всегда рискует быть уличенным в том, что сам испытал или не испытал на себе то, о чем, собственно, пишет.

Если читателю "не откликается" написанное, то он, с высокой вероятностью пытается обвинить автора в том, что тот пишет о себе, а если откликается… Но я рискну. Тем более что имею достаточный опыт работы с парами, семьями и просто с теми, кто достиг возраста сексуального согласия. Да, я рискну пропустить свои размышления о сексуальной жизни сограждан через призму своего личного опыта, ощущений и знаний, пишет Екатерина Гольцберг для "ЗН".

Сегодня речь пойдет о "сексуальной контрреволюции", наверное, так бы я осмелилась окрестить процессы, происходящие в семьях, а точнее — в спальнях наших сограждан. Надо признать, что в связи с новыми тенденциями секс не вернулся в зону табуированности, как это было до сексуальной революции. Он не слишком приблизился к традициям христианской морали тех же дореволюционных времен, и беспорядочные половые связи не утратили популярность… Секс даже не сильно видоизменился. Он просто исчез.

Истории, которые я слышу в кабинете, часто полны грусти об утраченной близости, обыденности и обидах, сомнениях в том, что жизнь еще заиграет красками. Супружеский секс уходит из жизни даже самой сексуально активной возрастной категории — тридцатилетних. Более того, возраст сексуального дебюта тоже серьезно вырос. Нельзя сказать, что все отчаялись и ничего не предпринимают. В жизнь соотечественников, например, ворвалось свингерство, призванное оживить сексуальную жизнь, свободные отношения, которые якобы убирают зажимы, пары с большей охотой экспериментируют в постели, используя всевозможные приспособления. Но оказывается чистая механика хоть и оживляет секс, но действует парадоксально недолго. Ибо дело, скорее всего, не в технике секса.

При всем при этом, стоит попасть на сайт знакомств, да что уж скрывать, опыт знакомств в сети — неизбежная данность современного мира, картина поворачивается под странным углом: в среднем человек получает до десяти предложений сексуального контакта в день. А может, секс существует вне брака, и нам стоит поискать его там? И тут небольшая история.

Один мой знакомый, желая разнообразить свою сексуальную жизнь, а она, надо признаться, была у него и так неплохой (3 раза в неделю — это практически классическая норма), все-таки решил сходить налево. Его новая пассия оказалась гостеприимной хозяйкой, которая, в отличие от законной супруги, всегда встречала его при полном параде, в идеально убранной квартире, с борщом и рюмочкой водки.

Он посещал любовницу один раз в неделю, точно по графику. Надо признаться, что супруга его не отличалась тягой к порядку, но была красива, сексуальна и всегда готова к интиму, но радость новизны и порядка в доме замутила мужчине разум. И он ушел в один не слишком прекрасный день в объятия этой чистюли и кроткой хозяйки, в погоне за уютом и запахом пирожков. Каково же было его разочарование, когда оказалось, что этот один раз в неделю и есть предел ее возможностей и желаний. Что борщ борщом, а душевности нет, и не предвидится. Да и мужчина, чисто математически, оказался в пролете: вместо четырех раз в неделю, он получил один, но в чистоте и сытости. Да, математика, как наука, оказалась сильнее. А может, и не в математике дело, а в привязанности…

Наш герой вернулся в семью и достаточно спокойно начал принимать беспорядок в доме, окрестив его творческим. Хотя в большинстве случаев мужчины и в промискуитете не слишком активны — встречи от случая к случаю больше приносят проблем и напряжения, нежели сексуального удовлетворения, хотя и действуют очень возбуждающе. То есть секс вне семьи, конечно, несколько тонизирует, но не настолько, чтобы стать панацеей.

Как же это все устроено? Ко мне на сеансы часто приходят женщины, жалуясь на отсутствие любви, но наш разговор сводится к отсутствию секса. Ко мне на прием не менее часто приходят мужчины, которые жалуются на отсутствие секса, но поверьте, дорогие женщины, наш разговор сводится к отсутствию любви... Почему же тогда количество секса внутри семьи столь существенно снижается?

Пожалуй, важно начать с самой революции… Да, со времен последней сексуальной революции доктора Кинси много воды утекло, но многое из того, что в его время считалось извращением, ныне считается практически нормой, хотя его доводы до сих пор вызывают массу споров. Если учесть, что Альфред Кинси свои исследования начал в далеком 1938 году, а сексуальная революция официально началась в 60-х, то, пожалуй, и тогда понадобилось целых двадцать лет для осмысления результатов, полученных ученым. Например, Кинси в градациях от гетеросексуальности до гомосексуальности ввел бОльшую вариативность, чем три параметра. Это было аж восемь значений, где каждый мог в своих сексуальных предпочтениях остановиться на своей личной отметке. При этом ученый утверждал, что сексуальная ориентация может меняться в течение жизни.

Кстати, основная заслуга Кинси в том, что он вывел многие формы сексуальных отношений из разряда извращений в разряд нормы, что в корне поменяло отношения во многих семьях, дав шанс на отношения тем, кто по тем или иным причинам боялся признаться в своих "особенностях" даже себе. И каждый мог задать себе вопрос: что бы сказал доктор Кинси обо мне и моей сексуальности? И это реально была революция. Кинси научил людей говорить не только о сексе, но и о своих желаниях, а в конечном счете — о себе.

Выведенные из области запретов, сексуальные отношения стали свободнее, в них появился элемент игры, который абсолютно невозможен без доверия и принятия. Но то, что тогда объединяло пары, сейчас становится поводом для отторжения у тех, кто не готов это обсуждать вслух со своим партнером. Мы вообще перестали говорить друг с другом. И только поколение 60-х по старинке легко занимается сексом. Да-да! И в 75 тоже. Когда-то я посмотрела немецкий фильм "На девятом небе" — о романе 65-летней Инги и 75-летнего Карла, который был настолько реалистичен, что даже прочитанный мною в юности Кинси померк. Фильм заставил задуматься о том, что жизнь полна возможностей, и главная ценность — в способности слышать и понимать друг друга.

Любопытный факт, напрямую не связанный с количеством секса у граждан, но, на мой взгляд, все-таки имеющий глубокое архетипическое значение: в последнее время возросло количество бездетных пар. Бездетность часто является и личным выбором (уровень современной контрацепции позволяет!), но растет и биологическое бесплодие, причем как женское, так и мужское. Статистика утверждает, что диагноз "бесплодие" имеет каждая пятая пара в Украине. Конечно, дело тут не в количестве секса, ведь для зачатия достаточно одного полового акта, но повод задуматься есть. Ведь тело — всегда зеркало психологических проблем, а в периоды повышения социального напряжения именно тело реагирует первым. А может, просто нам незачем, да и некогда размножаться?

Конечно, сексуальное влечение и инстинкт размножения — не совсем одно и то же, хотя их очень сильно объединяет удовольствие от процесса. Отвечает за это все центр удовольствия, который точно так же отвечает за удовольствие от еды, прослушивания музыки, покупки одежды и желанных вещей. Он же отвечает за зависимости, увлечения, радость от получения желаемого, например. И руководит этим процессом нейромедиатор дофамин, который является величайшим обманщиком — он не дает счастье, а обещает его, давая силы идти к объекту, к поставленной цели и получать при этом удовольствие. Его девиз: "Главное — не победа, а участие!" Он нас просто заставляет гнаться за удовольствиями. Но проблема в том, что удовольствий в нашей жизни, оказывается, пруд пруди! Стала доступной самая вкусная еда, которая доставляет удовольствие высокого класса, самая необыкновенная музыка подается нам прямо в уши через высококачественные наушники, картинки сногсшибательного разрешения можно созерцать на высокоточных экранах, будь то картины Леонардо да Винчи или девушки из Плейбоя.

Наш дофамин растерялся на пути и в отместку сделал нас наркоманами. Кстати, именно дофамин прокладывает путь в алкогольную и наркотическую зависимость. Когда у нас возникает потребность в удовольствии, то выделяется дофамин, который заставляет нас шевелиться и предпринимать действия, чтобы достигнуть цели. В погоне за достижениями и побуждаемые этим гормоном, мужчины и женщины лезут на Эверест, переплывают Босфор, пробегают марафоны, но как-то совсем забывают, что те же ощущения может давать секс. Может, у нас переизбыток тех предвкушений, которые заменяют нам предвкушения вкусного секса?

И вот тут всплывает основная проблема, и она часто в том, что пары жалуются не просто на отсутствие секса, а на отсутствие желания им заниматься. Брак без интима становится нормой. Шутки про "один раз в год" уже совсем не смешны. Да, секс рождается в голове — это вряд ли кто-то оспорит, но что-то в голове у нас совсем уж много постороннего мусора, раз он вытеснил основной инстинкт. Оказывается, рецепторы, отвечающие за передачу дофамина тоже могут сгореть. Их можно просто перестимулировать. Исследования подтверждают, что если пациент старается излишне стимулировать свою "систему поощрения", мозг постепенно адаптируется к искусственно повышаемому уровню дофамина, производя меньше гормона и снижая количество рецепторов в "системе поощрения". Кстати, это один из факторов, побуждающих наркомана увеличивать дозу для получения прежнего эффекта. Рецепторы страдают от всего, что стимулирует выброс дофамина, но не удовлетворяет потребности. Например, порнография, игра в казино, лотереи, употребление большого количества никотина, алкоголя и сладкого, насилие и агрессия. То есть повышение дофамина в мозгу вызывает у человека чувство удовольствия, а понижение — чувство неудовольствия, что потом записывается в память, ассоциируется нейронными связями с данным действием, и помогает людям и животным определять, надо ли снова производить данное действие в будущем, или надо его избегать. Вот, может, все с сексом так плохо потому, что наши провода давно перегорели на дополнительных стимуляторах?

Здесь бы обратиться к другому нашему гормону — окситоцину. Окситоцин как раз тот гормон, который призван укреплять наши отношения. Уровень окситоцина повышается, когда мы думаем о партнере, представляем наши отношения, вкладываемся в их развитие, например, когда ищем партнеру подарок или готовим ужин, когда заботимся о нем. Именно он отвечает за материнский инстинкт. Это гормон нежности и привязанности. Но разве в то время, когда мы сидим в своих смартфонах, мы способны думать о партнере? А давайте вспомним: ваш партнер сегодня вышел из дому в шапке? Он завтракал? Где он будет обедать? Если вы хоть раз в день думаете о своих близких, то окситоцин вам в помощь! Может, мы не там ищем свое утерянное желание? Я не призываю стать друг другу мамой, но все-таки привязанность — очень неплохая вещь, и думать о любимом человеке, как минимум, должно быть приятно.

Надо признаться, что работать со сферой сексуальности решаются немногие, ибо это зачастую сфера большого количество штампов, стереотипов и ложных представлений о теле и его возможностях. Например, предлагаемые многими глянцевыми мужскими журналами стандарты — это всего лишь "средняя температура по палате", а реальность в каждой конкретной паре всегда отличается. Но именно стремление мужчин приблизиться к мнимому идеалу часто и становится причиной острых неврозов и дисфункций, ибо в погоне за абсолютом утрачивается нечто очень важное. Потому что желание секса — не просто уровень ситуативной потенции, а часто в большей мере потребность в коммуникации, телесном эмоциональном контакте, общении и поощрении. А вот как раз с коммуникацией в современных семьях совсем плохо. Особенно с телесной. Тактильный голод — реальная проблема современности.

О сексе надо говорить, и говорить открыто со своим партнером! О любимом человеке нужно думать и тогда, когда его нет рядом, а уж когда он рядом — то просто преступление против отношений не обнимать его. Если у вас не было отношений два месяца, то об этом гораздо легче начать говорить в этот момент, чем если у вас не было отношений целый год. За такое долгое время пара входит в новый асексуальный ритм, и вернуться в русло адекватного телесного контакта бывает очень сложно, так же, как и сложно начать разговор…

Что бы там ни предлагала вам реклама, нет никаких уникальных методик, особенных упражнений и способов быть всегда в сексуальном тонусе, потому что мы утратили не секс, а потребность в глубинной связи, о которой нам часто так трудно сообщить друг другу, и мы скрывается от нее за экранами своих смартфонов. Просто обнимите друг друга. Прямо сейчас!

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