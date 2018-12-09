Лидочка при каждом удобном случае хаяла своего суженого на чем свет стоит, заходя со всех сторон. И растяпа, вечно все теряет, и неряха, квартира вся в носках, и неудачник, зарплата в двести долларов! Не нежный, не внимательный, не щедрый. Тридцать с лишним лет, а он все в наймах. Не то, что Сидоров у Витки, всем начальникам начальник, а этот на Бали свозить, её королеву, не может...

Лида плела гнилые веревки из слов передавая их, не стесняясь, подругам. Полировала мозг верному своему и его родителям. Детям, сыну и дочке, также не забывала упомянуть, какой их папа козел. Она драматично закатывала глаза, заламывала театрально руки и при каждом удобном случае вставляла свою любимую фразу - лучшие годы на тебя потратила! Королевой была, а теперь нищенка! При этом на её лице появлялась жуткая эмоция отвращения, от которой милый её сжимался, двигал беспомощно желваками и уходил из дома подальше от скандала.

А однажды ушел и не вернулся. Сразу Лидочка вздёрнула плечиками на тему - не очень то и надо, через время запела подругам - поймет кого потерял, вернется, а когда узнала, что с другой уже живет, взорвалась бранью на его голову, на которую не получила ответ, затем сдулась и поняла, что в своем королевстве одна королевой, никому не нужной, и осталась.

А повстречал случайно, когда-то верный муж Лиды, не моложе, подтянутее и грудастей, а обычную, своего возраста женщину, которая как все живые люди и смеяться звонко с ним могла, и ссориться с надрывом, и плакать взахлеб, и на жизнь жаловаться, только отличала от Лиды её одна деталь. На мужчину своего она смотрела не иначе как с восхищением, уважением и восторгом! Её восхищал и его голос, и манера говорить, ходить, сидеть, и то, как он носки разбрасывает, и то, как двести долларов домой приносит, как мыслит и ест... Она восхищалась вымытой тарелке, принесенной ромашке или карамельке, подданной руке и подхваченной сумке...

А это чувство творит чудеса. Жизнь по-другому течет. И радость, и горе иначе воспринимаются. А мужчина в таком режиме плечи расправляет, нужным себя чувствует, значимым. Он хочет делать и делает! Не из-под палки, а по собственному.

И наш верный расцвел, другим стал. Зарплата в десять раз увеличилась, должность вместе с работай поменялась, носкам вдруг место нашлось, а нежности в нем оказалась на весь мир.

А Лидочка по сей день локти кусает, все понять не может, как же так, её королеву, на простушку поменяли! Она десять лет билась, все нерадивого на путь истинный ставила, а тут за год из унылой какашки, принцем стал. Почему же не с ней?!!

А ответ построй - если ты живешь с мужчиной, ты можешь с ним сориться и мириться, смеяться и плакать, обвинять или обнимать, но при всем при этом внутри у тебя должно быть бесконечное чувство восхищения, уважения и восторга! Это чувство и будет сглаживать углы, открывать новые возможности, показывать новые пути и усиливать самое лучшее, что есть у человечества - любовь! А если ты не считаешь своего мужчину королем, то и ты для него королевой никогда не станешь... И если нет к нему уважения, восторга и восхищения, спрятанного в груди бесконечно мерцающим теплым огнем, зачем тогда ты с ним?...........