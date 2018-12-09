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/Блоги - Психология

Василиса Савицкая
Василиса Савицкая
Психолог, НЛП тренер Все статьи автора

Не считаешь своего мужчину королем? Не рассчитывай стать для него королевой!

3.6т

Лидочка при каждом удобном случае хаяла своего суженого на чем свет стоит, заходя со всех сторон. И растяпа, вечно все теряет, и неряха, квартира вся в носках, и неудачник, зарплата в двести долларов! Не нежный, не внимательный, не щедрый. Тридцать с лишним лет, а он все в наймах. Не то, что Сидоров у Витки, всем начальникам начальник, а этот на Бали свозить, её королеву, не может...

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Лида плела гнилые веревки из слов передавая их, не стесняясь, подругам. Полировала мозг верному своему и его родителям. Детям, сыну и дочке, также не забывала упомянуть, какой их папа козел. Она драматично закатывала глаза, заламывала театрально руки и при каждом удобном случае вставляла свою любимую фразу - лучшие годы на тебя потратила! Королевой была, а теперь нищенка! При этом на её лице появлялась жуткая эмоция отвращения, от которой милый её сжимался, двигал беспомощно желваками и уходил из дома подальше от скандала.

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А однажды ушел и не вернулся. Сразу Лидочка вздёрнула плечиками на тему - не очень то и надо, через время запела подругам - поймет кого потерял, вернется, а когда узнала, что с другой уже живет, взорвалась бранью на его голову, на которую не получила ответ, затем сдулась и поняла, что в своем королевстве одна королевой, никому не нужной, и осталась.

А повстречал случайно, когда-то верный муж Лиды, не моложе, подтянутее и грудастей, а обычную, своего возраста женщину, которая как все живые люди и смеяться звонко с ним могла, и ссориться с надрывом, и плакать взахлеб, и на жизнь жаловаться, только отличала от Лиды её одна деталь. На мужчину своего она смотрела не иначе как с восхищением, уважением и восторгом! Её восхищал и его голос, и манера говорить, ходить, сидеть, и то, как он носки разбрасывает, и то, как двести долларов домой приносит, как мыслит и ест... Она восхищалась вымытой тарелке, принесенной ромашке или карамельке, подданной руке и подхваченной сумке...

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А это чувство творит чудеса. Жизнь по-другому течет. И радость, и горе иначе воспринимаются. А мужчина в таком режиме плечи расправляет, нужным себя чувствует, значимым. Он хочет делать и делает! Не из-под палки, а по собственному.

И наш верный расцвел, другим стал. Зарплата в десять раз увеличилась, должность вместе с работай поменялась, носкам вдруг место нашлось, а нежности в нем оказалась на весь мир.

А Лидочка по сей день локти кусает, все понять не может, как же так, её королеву, на простушку поменяли! Она десять лет билась, все нерадивого на путь истинный ставила, а тут за год из унылой какашки, принцем стал. Почему же не с ней?!!

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А ответ построй - если ты живешь с мужчиной, ты можешь с ним сориться и мириться, смеяться и плакать, обвинять или обнимать, но при всем при этом внутри у тебя должно быть бесконечное чувство восхищения, уважения и восторга! Это чувство и будет сглаживать углы, открывать новые возможности, показывать новые пути и усиливать самое лучшее, что есть у человечества - любовь! А если ты не считаешь своего мужчину королем, то и ты для него королевой никогда не станешь... И если нет к нему уважения, восторга и восхищения, спрятанного в груди бесконечно мерцающим теплым огнем, зачем тогда ты с ним?...........

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Василиса СавицкаяВасилиса Савицкая
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ПсихологияОтношения
Источник
Источник:Facebook Василисы Савицкой
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