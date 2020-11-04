Названы женские привычки, которые раздражают мужчин

Даже в гармоничных отношениях случаются разлады и недопонимания. Чаще это происходит из-за того, что мужчины не понимают женщин и некоторые их привычки.

Нередко бывает и так, что любимый партнер начинает раздражать. Поэтому названы самые распространенные женские привычки, которые выводят мужчин из себя, пишет Рамблер.

Публичная демонстрация чувств

Страстные поцелуи на глазах у друзей и случайных прохожих, неприличные заигрывания в компании и другие недвусмысленные жесты – это и многое другое в считанные секунды способно вогнать мужчину в краску. Особенно если он по своей натуре скромной и сдержанный человек.

Что мужчин раздражает в женщинах Бонжур Гламур

Общение намеками

Многие девушки уверены – любимый человек должен сам догадаться о том, какой подарок они ждут на день рождения, какой фильм хотят посмотреть этим вечером, а в какой ресторан отправиться на годовщину. Однако, мужчины точно так же, как женщины, не умеют читать мысли. Поэтому для обоих партнеров проще напрямую говорить о своих желаниях.

Недовольство своим весом

Даже самые стройные и подтянутые девушки могут день за днем жаловаться своему возлюбленному на "лишний вес". И если по началу мужчина будет убеждать пассию в том, что она выдумала свою проблему, то спустя какое-то время ему надоест это делать, и он начнет соглашаться с девушкой, чем повергнет ее в шок.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы главные ошибки мужчин на первом свидании.