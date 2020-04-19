Названы топ-5 деталей во внешности, которые привлекают мужчин
Каждый раз, когда парень смотрит на девушку, он зачастую подсознательно оценивает способность выносить и родить здоровое потомство.
О том, какие детали во внешности девушки привлекают мужчин пишет издание Cosmopolitan.
Соотношение узкой талии и более широких бедер
Глядя на такую фигуру а-ля "песочные часы" мужчины подсознательно воспринимают ее хозяйку, как здоровую и плодовитую.
Высокий голос
Высокий, звонкий голос ассоциируется с юностью и женственностью - слыша его, мужчины представляют себе красивую и сексуальную девушку.
Здоровые волосы
Блестящие, густые и длинные волосы всегда были синонимом привлекательности. Для мужчины они "сигнализируют" о хорошем здоровье и плодородии.
Улыбка
Счастливые люди – привлекательные люди. Здоровье и белизна зубов тоже важны – оказывается, знакомясь, мужчины обращают на это внимание.
Минимум макияжа
Мужчины предпочитают менее накрашенных женщин с хорошей кожей – плотный грим вводит их в заблуждение и сбивает с толку.
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