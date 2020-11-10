Названы самые худшие жены по знаку зодиака
Если верить звездам, то не все женщины могут быть идеальными женами. Так, названы самые худшие из них по знаку зодиака.
Некоторые не отказывают себе в удовольствии мучить мужей так, чтобы мало не показалось, пишет "Рамблер".
Рыбы
Со стороны может показаться, что Рыбы – идеальная жена. Вся такая милая, чувствительная и воздушная – как раз на этом ее навыки и заканчиваются. Может еще рядом с мужем красиво ходить, загадочно смотреть в даль и убирать прядь волос со лба так, что все мужские особи в районе километра попадают. Наркотические пироги, сексуальные шоу в спальне и серьезный взрослый разговор по душам от нее ждать не стоит. Зато как ходит рядом, как ходит…
Близнецы
Жена Шредингера – то ли она есть, то ли ее нет – непонятно. Появляется в жизни любимого и единственного раз в месяц, чтобы переодеться и показаться живой. В этот момент может предоставить секс, душевный разговор за бутылочкой-другой крепкого и интересную историю – на этом все. Дети, как новая цивилизация в кастрюле с годичной окрошкой, не будут помнить облик своего светлого создателя. И может это к лучшему – зачем психику травмировать?
Львица
Львице нужен не муж, а подданный, который, к тому же, боготворить ее обязан, оды писать в ее честь, картины… да что мелочиться – должен просто вырвать сердце из своей костлявой груди и вручить ей. Ах, мы забыли – еще миллионером должен быть. Иначе на какие шиши он ей бриллианты, шубы, квартиры и самолеты покупать будет? Она, в свою очередь, соглашается целовать себя в гриву и называть своей дамой, но нечасто.
Скорпион
Женился на Скорпионе – считай, завел собственного суккуба, гигантского гремлина и маньяка в одном лице. И самое страшное тут не то, что борщ у нее невкусный, а то, что в борщ может быть добавлен секретный ингредиент, который отправит тебя в магическую страну или на тот свет – тут зависит от дозировки и твоего поведения. В общем, если Скорпион ходит по дому счастливая и довольная – готовься к беде, ведь она явно что-то замышляет. А еще – ни в коем случае не бери в жены Скорпиона.
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