Названы главные ошибки мужчин на первом свидании

Психолог Иван Серотченко назвал главные ошибки, которые делают мужчины на первом свидании. В числе главных из них он указал опоздание.

Такими подробностями эксперт поделился с изданием "Рамблер". По словам Серотченко, мужчине не стоит опаздывать на встречу с женщиной, так как пунктуальность может стать первым приятным впечатлением. Он уточнил, что лучше прийти на 10-15 минут пораньше назначенного времени.

Также Серотченко отметил недопустимость бесконечного монолога. Мужчине не нужно часами рассказывать о себе, вспоминать какие-то истории и игнорировать настроение собеседника – это утомляет женщин.

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Также Серотченко добавил, что мужчине не стоит оказывать на женщину чрезмерное давление. Психолог посоветовал вести себя спокойно, предусмотрительно, местами нейтрально. Не нужно через несколько часов после встречи намекать на интимную близость или хватать женщину за руку и другие части тела. Физического сближения на первом свидании лучше избегать.

Кроме того, психолог заметил, что женщины не любят, когда мужчины жалуются на жизнь.

"Многие парни в наше время считают, что если в разговоре с женщиной постоянно жаловаться на свою жизнь, то она поймет, приласкает и успокоит. Это вопиющее заблуждение. Нефильтрованное количество "нытья" только отпугивает женщин", – подытожил специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы детали внешности часто изменяющих мужчин и женщин.