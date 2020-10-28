Названы детали внешности часто изменяющих мужчин и женщин

Эксперты по языку тела заявили, что мужчин, часто предпочитающих "ходить налево", выдает большой размер ноги, а женщины, которые не прочь завести роман на стороне, имеют широкие бедра.

К таким выводам исследователи Лидского университета пришли после опроса пользователей сайта знакомств Illicit Encounters. Они опрашивали людей состоящих в браке и одновременно ищущих отношений на стороне, пишет издание The Sun.

stepslove.ru

Кроме того, отмечается, что представительницы прекрасного пола с маскулинными чертами лица чаще находятся в долговременных отношениях, а мужчины, как правило, выбирают в качестве любовниц девушек с максимально женственной внешностью.

Эксперты также проанализировали черты внешности, характеризующие особенности сексуальной жизни. Так, согласно опросу ученых из турецкого университета Erciyes, мужчины с жировыми складками дольше занимаются сексом, чем мужчины, следящие за своей фигурой.

Как сообщал OBOZREVATEL, нидерландский эксперт Алекс Мэй рассказал, что мужчине перед тем, как предложить своей любимой секс втроем, нужно понять, приятная ли ей физически другая женщина.