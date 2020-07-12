Названы 50 способов сделать комплимент и поддержать человека

Иногда люди не принимают комплиментов и просят, чтобы их не хвалили.

Это может быть вызвано определенными убеждениями человека или тем, что слова похвалы были преподнесены неправильно, считает психолог и психотерапевт Наталия Банкова.

В Instagram специалист назвала разные способы поддержать похвалой человека и сделать ему комплимент.⠀

1. Ты сейчас на правильном пути.

2. Великолепно!

3. У тебя получилось это дело.

4. Правильно!

5. Это хорошо.

6. Супер!

7. Именно так! (Точно так!)

8. Я горжусь тем, как ты сегодня работал.

9. Ты делаешь это очень хорошо.

10. Это намного лучше.

11. Хорошая работа!

12. Я счастлив видеть такую твою работу.

13. Ты делаешь это сегодня значительно лучше.

14. Ты делаешь хорошую работу.

15. Ты близок к истине!

Психологи советуют чаще хвалить друг друга Pixabay

16. Это лучшее из того, что у тебя получалось.

17. Мои поздравления!

18. Это то, что надо!

19. Я знал, что ты можешь сделать это.

20. Это неплохое улучшение.

21. Сейчас ты это понял.

22. Значительно!!

23. Наконец-то!

24. Неплохо.

25. Ты быстро учишься.

26. Продолжая работать так, ты добьешься лучшего.

27. Это хорошо для тебя.

28. Я не смог бы сделать лучше.

29. Еще немного времени и у тебя это получится.

30. Ты сделал это легко.

Комплименты нужно делать правильно Pixabay

31. Ты действительно сделал мою работу шутя.

32. Это правильный путь, чтобы сделать работу.

33. С каждым днем у тебя получается лучше.

34. Ты делал это так недолго.

35. Это неплохо!

36. Да!

37. Это способ!

38. Ты ничего не упустил!

39. Этот способ именно для этого?

40. Так держать!

41. Необыкновенно!

42. Прекрасно!

43. Это лучше всего!

44. Совершенно!

45. Прекрасный ход работы!

46. Сейчас ты это понял.

47. Сенсационно!

48. Это лучше.

49. Теперь ничто тебя не остановит.

50. Отлично!

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