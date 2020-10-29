Названы 10 вещей, которые больше всего раздражают мужчин в женском характере

Мужчина всегда оценивает женщину глазами. И чем дальше развиваются ваши отношения, тем сильнее он пытается понять вас как человека. Но есть вещи, которые жутко раздражают представителей сильного пола в женском характере.

У каждого человека есть достоинства и недостатки, от пола они почти не зависят. Но мужчины вывели особый список чисто "женских" оплошностей, которые всегда доставляют неудобство или раздражение, пишет Рамблер.

Одеваться в неудобную одежду

Помимо логичного вопроса "зачем вы на долгую пешую прогулку надели неудобные каблуки" вы скорее всего получите укоризненный взгляд. Не нужно в попытках выглядеть на все сто портить свидание и заставлять мужчину беспокоиться о вашем удобстве.

Сплетничать

Если мужчина видит, что вы постоянно критикуете кого-то из знакомых и незнакомых, а еще с жадностью развиваете любую сплетню, то он может задуматься: а не становится ли он сам причиной ваших обсуждений за его спиной.

Есть из его тарелки

Это касается не только отношений между мужчиной и женщиной: некоторым людям в принципе не нравится такая интервенция из-за брезгливости, чувства собственности или других причин. Поэтому женская привычка "попробовать кусочек" раздражает и отталкивает. Хотите попробовать – закажите себе.

ТОП-10 вещей, которые раздражают мужчин в женщинах Men's Life

Много развлекаться

Это не значит, что вы должны стать скучной и серой. Мужчинам нравятся легкие на подъем девушки, но не те, которые уже пристрастились к постоянным вечеринкам, алкоголю и ночным клубам. Вряд ли ему захочется планировать серьезное будущее с такой особой.

Прибираться

У мужчин нет беспорядка, у них просто особый взгляд на порядок. Поэтому если вы решаете из благих побуждений убраться в его квартире, будьте готовы выслушивать претензии, что из-за вас он ничего не может найти.

Намекать

Он сам решит, что вам подарить. И точка. Если он этого не сделал, значит не считал нужным. После намека чувство самостоятельно принятого решения пропадет, а кому нравятся такие сюрпризы? А если он и вовсе решил подарить вам что-то другое, то теперь он в тупике. Либо заранее оба составляйте лист желаний – так вы сможете точно помочь друг другу.

Плакать

Женские слезы без причины очень пугают мужчин. Жалость вы вряд ли вызовете, скорее недоумение и неприятие. Не нужно плакать в любой момент спора, чтобы показать слабость: это не лучшим образом скажется на ваших отношениях.

Задавать глупые вопросы

Особенно те, которые касаются женской внешности. Мужчины их боятся: они не понимают, как нужно ответить правильно, поэтому чаще всего раздражаются и чувствуют себя некомфортно.

Названы вещи, которые раздражают мужчин в женском характере allSisters.ru

Долго собираться

"Еще 5 минут" – говорите вы на протяжение часа. Ваш мужчина за это время уже вне себя, ведь их на самом деле не просто беспокоит факт вашего опоздания. В его глазах вы стали более безответственной и не способной сдерживать обещания. Самое неприятное, что то, на что вы потратили так много времени, например, макияж, он вряд ли оценит по достоинству.

Занимать все место своими вещами

Ему тоже нужно свое пространство, своя отдельная полка или шкафчик. Не пытайтесь завоевать все место в ванной непонятными средствами, которыми вы не пользуетесь. Научитесь распределять место рационально.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы детали внешности часто изменяющих мужчин и женщин.