Названа лучшая еда для хорошего настроения
Лучшей для поддержания хорошего настроения является средиземноморская диета. Также необходимо избегать переедания.
Об этом заявила глава Международного общества исследований в области пищевой психиатрии профессор Феличе Джака в эфире радиопередачи The Foof Preogramme.
Так, по словам специалиста, здоровое сбалансированное питание может поспособствовать снижению уровня тревожности и депрессии.
При этом продукты с большим количеством жиров и сахара, наоборот, ухудшают настроение.
Средиземноморская диета известна как один из вариантов здорового питания. Она представляет собой комплекс пищевых привычек и принципов, которым традиционно следуют люди Средиземноморья.
Что включает в себя средиземноморская диета?
Высокая доля в рационе свежих фруктов, овощей, картофеля, бобов, семян, орехов.
Хлеб, макаронные изделия и другие продукты на основе зерновых культур.
Молочные продукты, как правило, сыр и йогурт.
Отказ от употребления яиц или до 4 яиц в неделю.
Оливковое масло и другие источники жиров, которые не являются жирными кислотами, является главным источником энергии, давая до 35% всех калорий.
Рыба и птица – от малых до средних количеств.
Мясо животных – в малых количествах.
Умеренное потребление красного вина, в основном, с пищей.
Активный образ жизни.
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