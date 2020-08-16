Названа лучшая еда для хорошего настроения

Лучшей для поддержания хорошего настроения является средиземноморская диета. Также необходимо избегать переедания.

Об этом заявила глава Международного общества исследований в области пищевой психиатрии профессор Феличе Джака в эфире радиопередачи The Foof Preogramme.

Так, по словам специалиста, здоровое сбалансированное питание может поспособствовать снижению уровня тревожности и депрессии.

При этом продукты с большим количеством жиров и сахара, наоборот, ухудшают настроение.

Средиземноморская диета известна как один из вариантов здорового питания. Она представляет собой комплекс пищевых привычек и принципов, которым традиционно следуют люди Средиземноморья.

Лучшей для поддержания хорошего настроения является средиземноморская диета Pixabay

Что включает в себя средиземноморская диета?

Высокая доля в рационе свежих фруктов, овощей, картофеля, бобов, семян, орехов.

Хлеб, макаронные изделия и другие продукты на основе зерновых культур.

Молочные продукты, как правило, сыр и йогурт.

Отказ от употребления яиц или до 4 яиц в неделю.

Оливковое масло и другие источники жиров, которые не являются жирными кислотами, является главным источником энергии, давая до 35% всех калорий.

Рыба и птица – от малых до средних количеств.

Мясо животных – в малых количествах.

Умеренное потребление красного вина, в основном, с пищей.

Активный образ жизни.

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