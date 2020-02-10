Назван неожиданный секрет счастливых отношений

Пары, которые спят, тесно прижавшись друг к другу, гораздо более счастливы в отношениях нежели те, кто этого не делает. Такой вывод сделали в университете Хартфортшира в Британии.

Психологи опросили более 1000 пар, чтобы выяснить, в какой позе они спят и насколько они удовлетворены отношениями друг с другом, пишет Cosmopolitan.

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86% пар, которые спят на расстоянии меньше 5 сантиметров друг от друга, считают свои отношения абсолютно счастливыми и гармоничными, ну а те, кто спит на расстоянии больше 50 сантиметров, удовлетворены отношениями только в 66% случаев.

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"Разница в наличии прикосновений. 94% пар, которые ночью телесно контактируют друг с другом, довольны своими отношениями, в то время, как те, кто не прикасается к партнеру во время сна, довольны только в 68% случаев", - рассказывает соавтор исследования Ричард Уайзмэн.

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Кроме того, партнеры, которые ложатся в постель без одежды, сохраняют страсть и любовь на высоком уровне даже после 5 и больше лет отношений.

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