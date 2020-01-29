Назван лучший возраст, когда сбываются мечты

Лучший возраст для воплощений целей и мечтаний – 33 года. Именно в этот период жизни амбиции человека достигают пика.

Такие результаты показало новое исследование с участием 2 000 жителей Великобритании. Об этом написало издание Daily Mail.

В 33 года человек становиться наиболее мотивированным и устремленными к достижению целей, ведь обычно именно в это время его карьера развивается, а здоровье этому способствует. Также он очень уверен в себе, обладает максимальным количеством энергии и "заряжен" позитивом.

Отдых на море. Успех на работе. Иллюстрация

Так, люди часто имеют четыре главных цели в жизни. К наиболее распространенным относится сбережения денег, здоровое питание и хорошая физическая форма, а еще поиск времени для отдыха и употребление большого количества воды. А вот главным препятствием на пути к достижению цели не редко является лень.

Как сообщал OBOZREVATEL, возраст около 47 лет является "возрастом страданий" для человека.

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