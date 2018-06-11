Наталья Холоденко пояснила, почему нельзя завидовать

Известный психолог Наталья Холоденко считает, что люди, которые осуждают окружающих, никогда не добьются успеха. Холоденко высказала свое мнение на странице в Instagram.

"Больше не осуждаю людей. Я сама — жертва сплетен и зависти. Раньше иногда заносило, втягивалась в разговоры о том, что кто-то незаслуженно чем-то владеет. А сейчас приняла решение: достигни большего, а потом умничай. И опыт показал: пока достигаешь, не остается ни сил, ни времени смотреть по сторонам и оценивать чьи-то результаты", - делится Наталья.

Холоденко считает, что мысли и разговоры должны быть направлены или на удовольствие, или на достижения.

"Осуждение — это данность ума! Значит, есть время тратить его бездарно. Мысли и разговоры должны быть направлены или на удовольствие, или на достижения. А считать чужие деньги, сброшенные килограммы, количество подаренных цветов, аплодисментов и прочее — всего лишь способ усыпить себя и бездействовать по отношению к собственной жизни. Не делать достаточно, чтобы собой гордиться. Я бываю не согласна с некоторыми спикерами, хотя они собирают залы. И тогда говорю себе: "Собери больше людей и донеси свое понимание этого вопроса!". Так энергия начинает работать и приносить результаты, а не гибнет в обсуждениях", - подчеркнул психолог.

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