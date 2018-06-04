Начало конца: психологи назвали самые опасные "сигналы" в отношениях

Американские психологи назвали шесть признаков того, что отношениям грозит опасность.

Известный психотерапевт, специалист по работе с семейными парами Фрэн Уолфиш совместно с психологом Кейт Балестриери назвали ключевые черты "остывшей любви", а также указали на факторы, которые свидетельствуют о том, что пришло время начать работать над отношениями, иначе они потерпят фиаско. Об этом пишет Business Insider.

По мнению экспертов, отношения проходят через множество фаз и кризисов, и этот процесс является абсолютно естественным. Однако существуют моменты, на которые следует обратить особое внимание, и "охлаждение" отношений между партнерами – один из них, ведь нередко период "остывшей любви" заканчивается разводом.

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Зрительный контакт

По мнению Балестриери, отсутствие зрительного контакта между влюбленными - первый "сигнал", который вы можете заметить, если в ваших отношениях наступил неблагоприятный период. Если ваш партнер стал избегать взгляда "глаза в глаза" и практически не смотрит на вас - вы можете быть уверены, что-то в ваших отношениях уже что-то происходит не так.

Отсутствие совместных планов

Психолог утверждает, что пары вовсе не обязаны проводить все свое свободное время вместе, однако если в последнее время ваш партнер стал проводить больше времени с коллегами или неожиданно выразил желание провести уикенд без вас, следует насторожиться. Еще одним признаком "остывшей любви" являются оправдания – чем больше партнер оправдывается относительно отсутствия свободного времени для своей семьи, тем выше шансы, что в отношениях есть проблемы.

Отсутствие взаимодействия

По словам Фрэн Уолфиш, если вы заметили, что делаете что-то вместе с партнером, но не взаимодействуете друг с другом, то, вероятнее всего, в ваших отношениях появились проблемы. Так, партнеры, которые проводят вместе много времени, но в действительности практически не взаимодействуют друг с другом, медленно, но уверенно отдаляются. Такое поведение в результате приведет к неудовлетворенности в отношениях, убеждены эксперты.

Смартфон стал вашим лучшим другом

Специалисты порекомендовали обратить внимание на то, как часто вы берете телефон, когда ваш партнер находится рядом с вами. Чрезмерно активное использование смартфона в присутствии своего партнера – верный признак того, что вы отдаляетесь.

"Если в тот момент, когда ваш партнер заходит в комнату, вы автоматически берете свой телефон, потому что не хотите с ним разговаривать, или чувствуете беспокойство, то это один из главных признаков того, что отношения "дали трещину", - отметила Балестриери.

Ссор стало больше

Когда между партнерами остывают чувства, они начинают придираться друг к другу, а это приводит к ссорам и еще большему отдалению.

"Всегда спрашивайте партнера, почему он злится и старайтесь выслушать его, чтобы решить проблему. Лучше поговорить открыто, чем замыкаться в себе и проявлять пассивную агрессию", - подчеркнула Уолфиш.

Секса стало меньше

Главный признак крупных проблем в личных отношениях- нежелание заниматься сексом со своим партнером. По мнению психологов, это связано с внутренними обидами и накопившейся злостью, которая не позволяет человеку открыться и расслабиться.

"Многие люди не хотят делиться своим телом, когда они злятся. Но для того, чтобы восстановить эту тонкую интимную связь вовсе не обязательно сразу прыгать в постель. Напротив, вам стоит ограничиться разговором – с партнером и самим собой, чтобы выяснить, что стало причиной нежелания секса", - подытожили специалисты.

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