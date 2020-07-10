Мужчины в приложении TikTok назвали главные женские ошибки, а также рассказали о том, чего им часто не хватает в отношениях.

Своими мыслями они делились под видео пользователя с ником istommaa. Она попросила мужчин рассказать секреты, о которых не знают женщины. Ролик набрал более 2 млн просмотров, пишет "Рамблер".

"Пожалуйста, проявляйте инициативу", "Цените то, что мы делаем для вас. Даже обычная шоколадка, купленная вам последние деньги, несет в себе очень много любви и заботы", "Простите нас, если мы в серьезный момент делаем что-то не так. Мы теряемся от красоты", – написали мужчины в комментариях.

Видео, под которым мужчины назвали главные ошибки женщин в отношениях Скриншот istommaa

Также под видео писали, чтобы девушки не рассказывали о личной жизни подругам, чаще говорили комплименты и ни сравнивали любимых с другими мужчинами. Их призвали учиться признавать свои ошибки, если они действительно виноваты.

"Не ставьте, пожалуйста, всех ребят в один ряд. Мы все разные, если у вас с кем-то не получилось, не стоит говорить, что весь мужской род ошибка", "Если вам дорог человек, не давайте повода для ревности", – отметили пользователи.

Женщины в комментариях добавили, что не стоит замалчивать проблемы, а нужно спокойно их решать за обсуждениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее названные "опасные" фразы, которыми женщины манипулируют мужчинами.