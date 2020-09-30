Как бы было здорово сделать что-то раз и навсегда. Единожды выстроить дом с парадными комнатами, панорамными окнами, винтовой лестницей и жить в нем лет сто припеваючи. Не озадачиваться сменой лампочек и батареек в датчиках дыма. Не перекрашивать стены в ароматный горчичный, не ремонтировать крышу и проводку. Забыть о чистке снега, стрижке газонов, опавших вязах и поливе гортензий. Побелке, покраске, шпаклевке и стяжке полов.

Как бы было здорово один раз плотно поесть и напрочь забыть о приготовлении пищи. О беготне на рынок за картошкой и баклажанами, кролике в сметане и консервации помидоров в собственном соку. Не морочиться фаршировкой, варкой прозрачных бульонов, чисткой духовых шкафов и заточками ножей. Просто слопать слона и переваривать его вечно.

Вот было бы круто выстроить отношения с мужем раз и навсегда. Устроиться за куском свадебного торта и бадьей кофе и, обмахиваясь фатой, проговорить все нюансы супружеской жизни. Обсудить вопросы на пять и двадцать пять лет вперед. Обозначить ближние и дальние цели, финансовые траты и нюансы воспитания детей. Разделить быт на "ты – моешь холодильник, а я – стираю тюль". Пообещать друг другу бросить курить, начать заниматься спортом и не есть в постели печенье. Вот только подобное - из области фантастики. Жизнь непрерывно меняется, вносит коррективы, сдвигает приоритеты. Мы переживаем стрессы, информационные войны, вмешательства бабушек и других заботливых родственников. Болеем, выздоравливаем, уплотняемся, расширяемся, путешествуем, посещаем родительские собрания, затеваем на кухне ремонт и, как результат, договариваемся об уже договоренном снова и снова.

Вот так и мы. Бесконечно пишем, переписываем, стираем и ставим кляксы. Высаживаем лимонные деревья и традиции. Меняем проводки и бантики. Кроим вёсны и зимы. Живем и бесконечно учимся жить.

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