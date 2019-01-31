Читаю... "Как объяснить мужу (женаты 12 лет, 3 детей), что мне неприятно, когда он смотрит на других женщин? Если это в кафе или на пляже, то он выбирает одну и начинает рассматривать разные части тела, отдельно маникюр, педикюр и т.д. Я не раз говорила: "Зачем ты смотришь? Мне неприятно". Ответ: "Отстань".

В последнее время делаю так: если ресторан, то говорю: "Все, поехали"; если пляж, то "Все, пора уходить"".

И ей отвечают: "Торсунов О. Г. по Ведам говорил на этот счёт, что такая ситуация бывает, только когда женщина внутри в душе не имеет уверенности на 100%, что это ее мужчина один на всю жизнь, точка.

Когда женщина внутри себя считает, что могла бы и лучше найти, тогда мужчина, не ощущая уважения и своей ценности, смотрит на других и изменяет. Как только женщина примет твёрдое решение: "Он мой на всю жизнь", у мужчины не будет шансов смотреть на других".

Вот вы, наверное, думаете, что ночь сменяет день потому, что Земля вращается вокруг своей оси, но нет! Это происходит потому, что вы не верите, что день может длиться вечно. Просто поверьте в это - и всегда будет светло. Ох, уж эти гуру с мистическим мышлением!

Что в этой ситуации вижу я?

Нет ничего страшного в том, что мужчина смотрит на других женщин, а женщина - на других мужчин. Мы не в заключение попадаем, заключая брак. Важно, КАК смотрит - считаясь с чувствами партнера или нет. Так вот в этой ситуации - не считаясь.

Мужчина игнорирует чувства женщины. На ее "Мне неприятно" он отмахивается. Плохой симптом для отношений - если человек в контакте, ему важно, что чувствует другой.

Ценность женщины для мужчины невелика. Он не боится ее потерять. В этом смысле, он как раз таки уверен, что она его выбрала до конца жизни и никуда не денется.

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Супруги не разговаривают друг с другом и не проясняют мотивы поступков. В паре нарушены коммуникации. Они решают ситуационные вопросы, а качество и близость их отношений остаются за кадром.

Что делать?

Начать с восстановления ощущения самоценности женщины.

Продолжить поиском того, какие потребности женщина в отношениях удовлетворяет, а какие - совсем нет.

Из этого вытечет перераспределение обязанностей, в том числе и по уходу за детьми, и материальных ресурсов.

На этом этапе пара может расстаться, если отношения потеряли ценность для одного из супругов.

У женщины появится свободное время, оно же станет и временем фантазий мужчины насчет того, чем занимается жена.

При проявлении его интереса к отношениям - откровенные разговоры о том, что не устраивает и чего оба хотят.

Переформатирование отношений.

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