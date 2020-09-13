Между фигурой мужчины и его отцовскими качествами найдена связь

Ученые из университета Миссисипи нашли связь между телосложением мужчин и их родительскими качествами.

Так, как показало исследование, мужчин с небольшим лишним весом люди более склонны считать хорошими отцами, сообщает Daily Mail.

В рамках эксперимента с участием более 800 человек опрашиваемым показывали фото спортивных мужчин и мужчин с небольшим лишним весом.

Участники опроса при этом отметили, что родительские навыки худощавых мужчин не вызывают у них доверия, как и надежды на их моногамию. Зато более полных представителей сильного пола называли более склонными к хорошему отцовству.

Как объясняют ученые, мужчин с небольшим лишним весом часто воспринимают как менее доминирующих, из чего следует, что отношения с ними более теплые.

Испытуемых также спросили о склонности, по их мнению, мужчин на фото к той или иной позитивной или негативной модели поведения. К примеру, готов ли мужчина на снимке помочь ребенку с уроками или, наоборот, дети его раздражают.

В то же время слишком полные мужчины вызвали подозрение у участников исследования. Как считают ученые, ожирение ассоциируется с отсутствием дисциплины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог назвал пять главных ошибок мужчин в отношениях.

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