Многие мужчины в возрасте 40+ отлично понимают, что для отношений им больше подходит ровесница, нежели юная нимфетка.

Однако, они с досадой говорят о том, что в этом возрасте женская внешность меняется. Какие именно перемены расстраивают их больше всего?

1. Короткая стрижка

Несмотря на то, что все стилисты в один голос советуют дамам элегантного возраста не носить длинные волосы, и с издевкой называют их "пожилыми русалками", мужчины оказались непреклонны. В любом возрасте длинные женские волосы нравятся им больше коротких. А стрижка, открывающая виски, не нравится почти никогда.

Так что, если ваши волосы хорошо остались густыми и здоровыми, то нет никакой необходимости переходить на короткую стрижку. Даже если ваш возраст нельзя назвать юным.

2. Лишний вес

Это самая заметная метаморфоза, которая происходит с половиной женщин зрелого возраста. Практически каждая вторая набирает лишние килограммы, а то и страдает ожирением. Это проблема национального масштаба, чего уж греха таить.

Постоянный стресс городского жителя, плохая экология, некачественные продукты питания где-то после 30 лет норовят превратить нас в теток. Однако, не стоит сдаваться. Всегда можно найти немного времени на прогулку по парку, посещение бассейна или легкую гимнастику, было бы желание. Да и питание стоит держать под контролем. Мужики мужиками, а здоровье лишним не будет.

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3. Плохие зубы

Ничто так не старит женщину, как парочка отсутствующих зубов, золотые коронки, или явный кариес. Однако, эта проблема встречается у многих весьма ухоженных дам. Почему-то многие думают, что лучше потратить лишнюю сотню тысяч на шубу или золото, чем обеспечить себе приятную улыбку. Мужчины совершенно не разделяются это мнение.

4. Усики

Также многие представители сильного пола замечают у возрастных дам предательские усики над верхней губой. У некоторых, действительно, появляется небольшой пушок над губой в период климакса. Однако сегодня усики не надо брить или выщипывать. Проблема довольно эффективно решается при помощи лазерной эпиляции.

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5. Плоская подошва

Многие мужчины жалуются также на то, что дамы в возрасте отдают предпочтение небольшому каблуку, а то и обуви вовсе без каблука, типа балеток или даже тапочек. Они считают, что виной такому поведению – исключительно наша женская злокозненность. Но мы-то понимаем, что причины гораздо глубже.

Несмотря на мужские протесты, я бы не рекомендовала постоянно носить обувь на шпильке ни молодым, ни, тем более, дамам в возрасте. Хотя для праздничных мероприятий в ресторане можно сделать исключение.

6. Большая сумка

Для меня стало сюрпризом, что многие мужчины испытывают буквально ненависть к этому удобному аксессуару. Я даже читала исследование, в котором с научной точки зрения доказывалось, что у женщины с маленькой сумочкой больше шансов на знакомство. Женщины же с большой сумкой типа хозяйственной воспринимаются как замужние, детные, и полностью асексуальные.

7. Оценивающий взгляд

Однако, самым страшным во внешности зрелых дам мужчины единогласно признали… взгляд.

С их точки зрения, женщины в возрасте смотрят на них чересчур оценивающе, и видят все их недостатки насквозь. Куда приятнее вешать лапшу на уши юной девочке – она все равно не отличит правду ото лжи, и не понимает, сколько стоят твои ботинки. Это обстоятельство пугает мужчин и расстраивает, так что, возможно, свое умение разбираться в мужчинах стоит спрятать поглубже…

Мне бы хотелось добавить также, что возраст – это не повод отчаиваться или с ненавистью смотреть на свое отражение в зеркале. Мужчинам нравятся разные женщины, помоложе и постарше. К тому же, мужчины приходят и уходят, даже самые лучшие из них оставляют нас, уходя в мир иной, а женщина у себя одна…

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