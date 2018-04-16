Любовный гороскоп: как ведут себя в отношениях разные знаки Зодиака

Любовные отношения - это всегда тяжелый труд, но иногда случается так, что несмотря на все усилия партнеров, достичь гармонии и взаимопонимания им не удается. Астрологи считают, что принадлежность к тому или иному знаку Зодиака также существенно влияет на отношения. Иными словами, если партнеры несовместимы по гороскопу - построить крепкую семью им, вероятно, не удастся.

Любовный гороскоп для каждого из двенадцати знаков Зодиака поможет предупредить и устранить проблемы в личной жизни. Он подскажет, как избежать негативных факторов, скрывающихся в глубине характера любовных партеров, и как их обнаружить во время первого знакомства, пишет Great Picture.

Так, у каждого знака Зодиака имеется свой индивидуальный любовный гороскоп. Для многих он является настоящим рецептом к счастливой семейной жизни.

Ivona - bigmir)net

Овен

Овна ожидают не только радостные моменты в личной жизни, но и конфликтные ситуации. Кстати, в ссорах частенько будете виноваты именно вы. Дайте избраннику возможность объясниться, высказаться или просто на время уединиться. Тогда, Овен сам поймет, что ситуация не так печальна, как показалось изначально.

Многие Овны внезапно разочаровываются в избраннике, посчитав его не слишком искренним и заботливым человеком. Не судите строго и меньше критикуйте, тогда создадите прекрасные и искренние отношения с возлюбленным.

Любовный гороскоп Овну рекомендует больше молчать, а не делиться секретами личной жизни со всеми подряд. Не стоит посвящать коллег и друзей в перипетии своих отношений со второй половинкой. Наверняка, они полезут к вам с советами или осуждениями.

Решайте сами свою судьбу, а не ищите подсказок у несведущих людей. Как говорится, "чужая душа – потемки". Овну всегда необходимо доказывать свою любовь поступками, а не красноречивыми признаниями. Только так вы сможете не потерять любимого человека.

Телец

Тельцы с ранней юности "загораются" любовью к противоположному полу. Они по натуре мечтатели и идеалисты, поэтому романтические чувства у них чаще всего носят платонический характер. Настоящая любовь придет к Тельцам не с первого взгляда. Она будет рождаться из улыбок, жестов и вглядов, постепенно наполняя сердце пылающей страстью.

Искреннее чувство обязательно будет крепким, если ему не помешают родители и окружающие люди. Любовный гороскоп советует Тельцам проявить постоянство и терпение, чтобы любовь осталась с ними надолго.

Представители этого знака нежные и заботливые любовники. Они практичны и во многом последовательны, поэтому часто приносят в жертву своему партнеру все, что у них есть.

Только взамен Тельцы требуют такого же отношения. Не признавая мнения других, решительные Тельцы полностью отдаются любви и борются за него до конца. Любовный гороскоп отмечает Тельцов, как трепетных и внимательных любовников, мечтающих о вечных отношениях. В противном же случае, Телец разорвет отношения с партнером, переживая о разлуке. Кстати, если сердце Тельца будет разбито, то последствия могут быть печальными: от жуткой ревности до алкоголизма и наркотиков.

Семейная жизнь Тельцов строится на доверии и верности, поэтому в их доме всегда комфортно и уютно. Тельцы не признают развод, так как интересы брака и детей у них первостепенны.

Любовный гороскоп отмечает Тельцов, как отличных родителей, сильно любящих своих детей. Для совместных отношений Тельцам лучше всего выбирать: Деву, Льва, Козерога и Водолея. Рак и Рыбы абсолютно не подходят Тельцам в своих любовных пристрастиях.

Близнецы

Близнецы - знак духовный и устремленный на обретение внутреннего комфорта. В поисках гармонии души, они становятся скрытными даже по отношению к любимой женщине. Отношения с мужчиной этого знака дарят женщинам ощущение приятного полета и легкости. Правда, партнершам Близнеца придется подстраиваться под их непростой характер и капризное настроение.

Спутница мужчины-Близнеца обязана держать его в регулярном напряжении и внимании к своей личности. Со временем, роль трепетного и благородного партнера может наскучить Близнецу, и он бросится на поиски тайной связи, которая принесет ему лишь горечь разочарования. Близнецы в зрелом возрасте заключают удачные и крепкие союзы. Они уже умеют грамотно вовлечь женщину в свою игру, благодаря тонкому подходу и терпению.

Женщины-Близнецы ждут своего любовного часа долго, однако потом все же получают ожидаемое. Чувственность представительниц этого знака подчеркивается их поведением буквально на каждом шагу. Они становятся изысканнее и соблазнительнее год от года, превращаясь в прекрасных любовниц.

Женщины-Близнецы ведут игру строго по своим правилам, и, не смотря на свою природную утонченность, ищут разнообразия в интимных отношениях. Близнецам нелегко справиться со своими эмоциями, поэтому, чтобы окончательно покорить душу этого ранимого знака, мужчина обязан всегда быть рядом и показывать свои искренние чувства.

Романтичные отношения складываются у Близнецов с Водолеем и Весами. Возможен счастливый брак с Раком и Львом. Избегать близких отношений рекомендуется с Рыбами и Скорпионом.

Ivona - bigmir)net

Рак

Практически все Раки отличаются повышенной чувствительностью и эмоциональностью. Именно эти черты характера делают их ранимыми ко всему окружающему. Часто, зависимые в детстве от властной мамы Раки, долго не могут освободиться от ее заботливого участия. В связи с этим, многие представители знака обречены на одиночество до старости. Любовный гороскоп рекомендует женщинам-Ракам преодолеть такую зависимость, благодаря личному материнству.

Раки – истинные романтики и мечтатели. Они всегда живут в ожидании вечной любви. Их чувственность обострена, поэтому с юности подталкивает Раков к поискам идеального спутника жизни.

Только в условиях полного понимания и верности, Раки отдадут себя целиком. Любовный гороскоп еще раз подтверждает, что Раки - собственники по натуре, поэтому часто становятся тиранами, если не получают того, чего ожидают от любви.

Мужчины-Раки спокойны и доброжелательны. Их легкость в процессе общении притягивает, как магнит. У представителей знака может быть множество любовниц, но, выбрав единственную женщину, они становятся отличными семьянинами.

Некоторые Раки не находят гармонии с собой, поэтому ищут причину проблемы в своей спутнице, что заканчивается поиском идеала. Такие Раки нередко становятся заложниками депрессии, из которой выйти поможет лишь взрослая и мудрая женщина. Она в силах сделать мужчину-Рака счастливым.

Женщины-Раки делятся на два противоположных типа: первые – милые, застенчивые и обаятельные, но недостаточно горячие. Они пассивны в браке и интимных отношениях, поэтому полностью подчиняются партнеру. Такие со временем становятся чудесными матерями и хозяйками, компенсируя недостаток интима уютом в доме.

Женщины-Раки второго типа высокомерны и пытаются строить из себя недотрогу. Кстати, в реальной жизни, они не обделены мужским вниманием и ярким темпераментом.

Раки от рождения умеют легко подстраиваться под любой знак зодиака. Гармоничные отношения по любовному гороскопу у них сложатся с Девой, Козерогом, Скорпионом и Рыбами.

Лев

Лев – это знак зодиака, который больше остальных тянется к людям с высокими целями и стремлениями. Мужчины-Львы обожают в любви свободу, правда, как любовники, они способны на щедрость и великодушие.

Любовный гороскоп отмечает Львов, как страстных и темпераментных партнеров, которые не потерпят отказа в свой адрес. Львы-мужчины выбирают себе таких женщин, которые во всем должны соответствовать их взглядам на идеальные отношения.

Мужчины-Львы честолюбивы и умны. Они обожают комплименты и чем-то похожи на избалованных детей. Женщина, умеющая тактично подчеркивать тщеславие Льва, способна завоевать его сердце и душу. Для сохранения крепкого союза, представителям знака нельзя мешать в карьерном росте, потому что, достигнув высот в работе, они становятся покладистыми и любящими отцами.

Женщины-Львицы - истинные леди по любовному гороскопу. Они могут стать настоящей звездой высшего общества. Правда, из-за своей холодности в любовных делах, им нелегко встретить в жизни подходящего спутника. Часто женщина-Лев предпочитает любви отношения с сильным и успешным мужчиной, который может дать ей для комфорта практически все.

Также представительницы знака - умные, красивые и знающие себе цену. Они способны долгие годы ждать своего единственного и неповторимого, кто ее осчастливит. Делая немало для сохранения своего обаяния, Львицы впадают в депрессивное состояние, понимая, что их жизнь ничего не значит без искренней любви.

Любовный гороскоп обещает Львам счастье и гармонию со следующими знаками зодиака: Овен, Стрелец, Близнецы и Весы. С Тельцом и Скорпионом они обречены на разочарование.

Дева

Под знаком Девы рождаются авантюристы и предприниматели. В любовных отношениях они осмотрительны и осторожны, поэтому перед тем, как полюбить, они все тщательно обдумают.

На любовь мужчины-Девы смотрят, как на помешательство, которое требуется в экстренном лечении. Они всегда пытаются проверить чувства на прочность, делая это при помощи насмешек и подвергая любовь сомнениям. Отталкиваясь от любовного гороскопа, Девы интуитивно чувствуют в себе потребность в спутнике, но, боясь удара в сердце, они заранее намечают пути к отступлению.

Мужчины-Девы, с одной стороны ласковые мужья, однолюбы и заботливые любовники, а с другой - черствые сердцееды, ищущие жестких отношений и интима без обязательств. Есть еще один тип – это холодные мизантропы, снисходящие до женщин. Такие Девы-мужчины позволяют себе редкие романтические интрижки без далеко идущих планов на совместное будущее.

Девы-женщины с одной стороны независимые особы. Они, словно иконы совершенного стиля, которые постоянно жертвуют семьей и материнством ради идеальной фигуры и возможностью фигурировать в обществе. Другие Девы-женщины по любовному гороскопу, наоборот, бывают отличными матерями и любящими трепетными женами.

При наличии доверия к спутнику, Девы показывают свою верность и искреннюю чувственность. Они нежны и боготворят партнера, но если он не ответит им таким же отношением, то Девы разочаровываются, становясь замкнутыми. После расставания они долго не заводят знакомства, поэтому упускают шанс на хорошие любовные отношения.

Девы выбирают для себя холод в близости, а не бурную страсть, поэтому, когда уже в отношениях все решено, они скажут "нет" вместо желанного "да".

Любовный гороскоп советует Девам искать гармоничного партнера среди Тельцов, Скорпионов, Козерогов и Раков. Следует избегать близких отношений с Овном и Стрельцом.

Весы

Весы стремятся достичь в жизни гармонии и независимости. Для этого любовный гороскоп советует им создать семью, что они делают очень рано. Так как Весы постоянно сравнивают, выбирают и копаются в партнере, влюбленность с первого взгляда у них редкая случайность.

Весы наделены от природы массой положительных черт, что делает их коммуникабельными, обаятельными и очень общительными. Они готовы пожертвовать истинным чувством ради комфорта и взаимопонимания в отношениях. Поэтому представители этого знака часто выбирают брак по расчету, а не по любви.

Весы-мужчины легки в отношениях, но не отличаются чувственностью. При этом, ими можно запросто управлять, если все это делать с умом. Они ценят женскую любовь и стараются не ранить хрупкую душу. Весы скромные и застенчивые по своему характеру, поэтому ожидают от женщины первого шага навстречу. После расставания с партнершей, Весы становятся ей верным другом.

Они бывают внимательными любовниками, но верят, что к ним будут относиться точно так же. Любовный гороскоп говорит о Весах, как о людях с глубокой привязанностью к своим спутникам, но это качество часто бывает напускным. Нередко Весы живут "на два фронта", потому что не могут конкретно определиться, кто им больше нравится.

Женщины-Весы – отличные матери и жены. Они готовы на самопожертвование в пользу интересов своей семьи. Они настоящие боевые подруги, которые идут за своим мужчиной "в огонь и в воду" ничего не требуя взамен, кроме искренних чувств.

Если женщина-Весы однажды узнает, что ее не любят, то разорвет отношения моментально. Любовный гороскоп наделил женщину этого знака нежностью, страстью и желанием заботится о своем объекте любви. Ее шарм притягивает противоположный пол, ведь Весы – настоящий идеал женщины.

Весы могут сложить замечательные отношения со Львом, Овном, Водолеем и Близнецами. Брак не будет удачным, если Весы свяжут жизнь с Раками или Козерогом.

Ivona - bigmir)net

Скорпион

Скорпионы - эстеты во всем, которые годами ищут настоящую любовь. Самолюбия и амбиций у Скорпионов предостаточно, поэтому они считают себя неподражаемыми любовниками. Любовный гороскоп советует представителям этого знака найти своего избранника, чтобы создать с ним крепкие семейные отношения.

В браке Скорпионы верные и заботливые партнеры. Конечно же, эмоции и страсть часто их захлестывают, но, благодаря, отличной интуиции, они почти никогда не ошибаются в выборе спутника жизни.

Мужчины-Скорпионы бывают жестоки и резки, но обычно все это маска, за которой скрывается мягкий и чуткий характер. Наедине с партнером Скорпион раскрывается иначе - в этот момент можно рассчитывать на его искренность и проявление чувств. Скорпион-мужчина - незаменимый любовник, но иногда его ревность затмевает разум во время близких отношений.

Женщина-Скорпион - натура яркая и артистичная, поэтому к любви относится, порой, как к игре. Отдаваясь чувству всей душой и телом, Скорпионша может с такой же ненавистью относиться к своему партнеру.

Любовный гороскоп для представительниц этого знака зодиака не знает полутонов, потому что у Скорпионов есть только "черное" и "белое". У таких женщин небывалый дар предвидения, поэтому она без проблем находит в большой толпе своего единственного и неповторимого. Именно с таким мужчиной она может создать успешный и счастливый брак. Кстати, выбрав достойного мужчину, женщина-Скорпион начнет решительно действовать, поэтому ему ничего не останется кроме, как подчиниться этой даме.

Любовный гороскоп рекомендует Скорпионам создавать отношения со следующими знаками - Раками, Весами, Рыбами и Девами. А, вот знаки Водолеев и Львов абсолютно не подходят им для счастливой семейной жизни.

Стрелец

Стрельцы наделены от природы притягательной сексуальностью. Несмотря на это, они расчетливые любовники, способные контролировать свои чувства и страсть. Некоторые из них ищут богатого и успешного в бизнесе партнера, а другие представители этого знака постоянно ищут яркий и свежих ощущений, часто относятся к чувству, как к азартному спорту.

Мужчина-Стрелец долго ищет себе хорошую жену себе и заботливую маму своим детям. Женщина его мечты не только умная и красивая, но и отличная хозяйка в доме. Стрелец – отличный семьянин, который не против интимных связей вне семьи.

Зачастую они не смешивают семью и мимолетное увлечение, но считают, что измена не помеха крепким семейным отношениям. Правда, по любовному гороскопу Стрельцы довольно жестко реагируют, когда узнают, что кто-то изменяет лично им. Но, устраняясь от эмоциональных сцен, они пытаются избежать скандала.

Женщина-Стрелец - гордая дама, приравнивающая себя по характеру к мужчине. У нее аналитический ум, поэтому полюбить такая женщина сможет мужчину способного и не глупого. Ради любимого человека, женщина-Стрелец готова пожертвовать всем. Только вот откровенного предательства и измены она не прощает. Ничего удивительного тут нет, так как представительница знака по любовному гороскопу - натура сильная и цельная. Кстати, пережив расставание с партнером, она вновь бросается на поиски своего идеального мужчины.

У Стрельцов очень легкий характер, который помогает им найти общий язык с Близнецами, Водолеем, Овном и Львом. Нежелательно создавать совместные отношения с Девами.

Козерог

Козероги по натуре очень ранимые и обладают потрясающими качествами характера. Со временем освобождаясь от комплексов, представители этого знака расцветают внешне и духовно, поэтому становятся еще интереснее в общении. В молодости Козероги очень боятся измен и душевной боли, поэтому стараются подавить в себе чувства. Такое отношение часто приводит Козерогов к нервным срывам и депрессиям. Избегая любви и интимных отношений, Козероги компенсируют недостаток чувств в разных пороках. Правда, с возрастом многие из них становятся мягче и, встретив свою настоящую любовь, всецело ей подчиняются.

Мужчины-Козероги часто бывают женоненавистниками, считая прекрасный пол лишь "инструментом" для достижения целей. Идеальная партнерша для них – коллега по работе, соседка по этажу или бывшая однокурсница. Желательно, чтобы они были старше, мудрее и состоятельнее в материальном плане.

Козерог может ужиться с женщиной без особых запросов. Она должна быть хозяйственной, уравновешенной и без капризов. Любовный гороскоп говорит, что именно с такой дамой Козерог способен обрести семейное счастье. Представители знака достаточно скрытные, поэтому об их случайных связях на стороне никто не узнает. Он терпеть не может ссоры, скандалы и разборки. Обретя семейное счастье, Козероги радуются жизни, оставаясь при этом эгоцентриками, равнодушными к страданиям других людей.

Женщины-Козероги нередко бывают эгоцентричны и бессердечны по отношению к другим. Любви и страсти они предпочитают карьеру и материальное благо. Брак по расчету - вот, что интересует представительниц этого знака. Любовный гороскоп отмечает в Козерогах-женщинах потрясающую уверенностью в своем обаянии и красоте.

Для Козерога идеальный партнер в браке - Скорпион. Отличными спутниками в совместной жизни по любовному гороскопу будут - Девы и Тельцы. Не рекомендуется связывать жить с Раками и Близнецами.

Водолей

Водолеи - эмоциональны и от природы наделены богатым воображением. По своей натуре они мечтатели, поэтому легко "награждают" своего избранника самыми лучшими качествами характера. Как не странно, но у него их вовсе нет. Со временем, когда все расставляется на свои места, Водолей с головой "уходит" в разочарование. Именно это делает его циничным и холодным в отношениях с партнерами.

По любовному гороскопу Водолей никогда не рвет связь окончательно, довольствуясь дружбой. Циничный Водолей, вопреки всему, все равно живет в ожидании любви. Но, если его сердце ранили, то он становится осторожным в близких отношениях.

Мужчина-Водолей окружает себя только надежными друзьями и проверенными людьми. Он всех считает добрыми, потому что не терпит зла, ненависти и зависти. Свободолюбивые Водолеи не могут жить в замкнутом пространстве, поэтому их браки часто заканчиваются разводом. Мужчины-Водолеи очень переменчивы, поэтому противоположный пол в недоумении, как их грамотно завоевывать. Они способны как быстро влюбиться, так же стремительно разлюбить.

Женщины-Водолеи раскрепощенные ханжи, которые не следуют правилам общественной морали. Они легко пренебрегают мнением других ради своей любви. Дамы-Водолеи красиво преподносят себя мужчине и способны быстро заманить его в свои сети. Любовный гороскоп предупреждает, что женщины – Водолеи часто окружаю себя друзьями, ради которых могут даже пожертвовать обществом любимого человека.

Любовный гороскоп советует создавать крепкий союз с Весами, Водолеем, Львом, Стрельцом и Близнецами. Со Скорпионом и Тельцом, Водолеи не найдут взаимопонимания.

Рыбы

Рыбы - самый противоречивый знак из всех зодиакальных. Люди, рожденные в это время, в любви проявляют себя очень разнообразно. Некоторые Рыбы ежедневно подыскивают новую жертву страсти и любви, а другие молча страдают от безответного чувства.

Внешне женщины-Рыбы - типичные Дамы-вамп, но это не мешает им быть ласковыми и любить всю жизнь одного мужчину. Любовный гороскоп для Рыб наполнен сплошными испытаниями, которые их то возвышают, то опускают вниз. Они всегда полны тайных чувств и скрытых привязанностей.

Мужчины-Рыбы очень редко делают первый шаг в сторону партнерши. Просто им не хочется конкурировать с кем-то еще, поэтому они спокойно ожидают в стороне. Главное для них - это уверенность в искренних чувствах своего спутницы. Если на горизонте появится соперник, то Рыбы спокойно уступят ему место.

Сами же представители этого знака будут переживать и страдать по поводу расставания. Рыбы - люди гордые, поэтому скорее выберут разлуку, чтобы не делить своего избранника еще с кем-нибудь.

Рыбы могут завязать крепкие и добрые отношения со знаками — Девы, Рака, Тельца и Козерога. Идеальный спутник по жизни – Стрелец, а Скорпион — отличный любовник и друг. Рыбам рекомендуется не связывать отношения с Близнецами и Весами.