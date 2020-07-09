Я много времени провела на сайтах знакомств и могу сочинить на эту тему несколько повестей.

Один жених до ночи жаловался на зубную боль, а на следующий день прислал фото удаленного клыка, второй путешествовал по Зимбабве и умолял дать взаймы, третий просил устроить на работу, а четвертый стучался на ночлег. Сан Саныч выставил больше пятидесяти снимков, а парень с ником Бармалей не имел ни одного.

Со временем для оптимизации процесса сходила на тренинг "Как встретить свою любовь в сети" и не поверила глазам. Нас собралось около сотни, и в конференц-зале пахло духами, шелестели оборки платьев, щелкали пудреницы, позвякивали браслеты, цокали рюмочные и клиновидные каблуки. Далее появилась роскошная мадам и объяснила, что любовь по интернету абсолютно реальная штука, хотя и кропотливая. Нужно написать трактаты писем, сходить на несколько десятков свиданий и выпить не один галлон кофе. На поиски любви следует потратить время, так же, как и на поиски жилья, стилиста и золота на реке Фрейзер. Главное – не лениться и запастись терпением. Ведь под фото приятного юноши может оказаться пенсионер дядя Гриша, прыщавый подросток, возомнивший себя Робертом Паттинсоном, шизофреник, аферист, эксгибиционист, глубоко женатый, старше от заявленного возраста лет на тридцать, любитель секса по телефону, зануда, папик, жмот, а может – умный, самодостаточный, надежный. Это как с картами: в колоде присутствуют и шестерки, и тузы, и короли с валетами. Поэтому главный совет – не затягивать с реальной встречей, и чем быстрее она состоится, тем меньше риск увязнуть в любовной паутине.

На самом деле интернет романы вызывают те же эмоции, что и реальные. Сердце бьется в стиле сумасшедшего свинга, и свидания происходят каждый вечер, невзирая на пробки, простуды или авралы на работе, но с одним нюансом. На виртуальном свидании можно находиться в пижаме и с желатиновой маской для волос. Наминая жареную картошку прямо со сковородки, приводя в порядок кутикулу или пересаживая на балконе цикламен. Мы переписываемся, контролируя каждое слово и каждую мысль. Стираем неудачные фразы и оттачиваем целые абзацы. Делаем наброски заранее, находясь в утреннем метро. Обращаемся к словарям и книгам. Приобщаем более грамотных подруг. В жизни все по-другому, и во время живого разговора вряд ли удастся ловко вставить цитату Черчилля, Цицерона или Брижит Бардо.

Половина моих знакомых вышли замуж с помощью интернета, поэтому нет ничего зазорного в паре коротких записок, типа "Привет, а ты точно разводишь утят и лепишь из полимерной глины?" В первом виртуальном флирте и легкой заинтересованности за сердечной перегородкой. Затем обязана выйти на манеж реальная жизнь с ощутимый горчинкой кофе, "нашим" или "не нашим" запахом, настоящим смехом, а не смайликами и поцелуями вместо рисованных губ.