Здесь есть над чем подумать...

Особенно в процессе постоянной работы с клиентами с эмоциональной созависимостью.

1. В жизни нет иного смысла, кроме того, какой человек придает ей, раскрывая свои силы, живя плодотворно.

2. Мы есть то, что о себе внушили сами и то, что о нас нам внушили другие.

3. Я уверен, что никто не может "спасти" своего ближнего, сделав за него выбор. Все, чем может помочь один человек другому – это раскрыть перед ним правдиво и с любовью, но без сантиментов и иллюзий, существование альтернативы.

4. Если детская любовь исходит из принципа: "Я люблю, потому что любим", то зрелая любовь исходит из принципа: "Я любим, потому что я люблю". Незрелая любовь вопит: "Я люблю тебя, потому что я нуждаюсь в тебе!". Зрелая любовь рассуждает: "Я нуждаюсь в тебе, потому что я люблю тебя".

5. Самозабвенное помешательство друг на друге — не доказательство силы любви, а лишь свидетельство безмерности предшествовавшего ей одиночества.

Новости Одно из самых популярных орудий манипуляторов

6. Если человек испытывает любовь по принципу обладания, то это означает, что он стремится лишить объект своей "любви" свободы и держать его под контролем. Такая любовь не дарует жизнь, а подавляет, губит, душит, убивает ее.

7. Характер ребенка — это слепок с характера родителей, он развивается в ответ на их характер.

8. Если человек способен полноценно любить, то он любит и себя; если он способен любить только других, он не может любить вообще.

9. Принято считать, что влюбленность — это уже вершина любви, в то время как на самом деле — это начало и только возможность обретения любви. Принято считать, что это результат таинственного и влечения двух людей друг к другу, некое событие, совершающееся само собой. Да, одиночество и сексуальные желания делают влюбленность легким делом, и здесь нет ничего таинственного, но это тот успех, который так же быстро уходит, как и пришел. Случайно любимыми не становятся; твоя собственная способность любить вызывает любовь так же, как и заинтересованность делает человека интересным.

10. Как ни странно, но умение быть одному является условием способности любить.

11. В любимом человек надо находить себя, а не терять себя в нём.

12. Если другие люди не понимают нашего поведения — так что? Их желание, чтобы мы делали только так, как они понимают, это попытка диктовать нам. Если это означает быть "асоциальным" или "нерациональным" в их глазах, пусть. Больше всего их обижает наша свобода и наша смелость быть самими собой.

13. Наша моральная проблема — это безразличие человека к самому себе.

Эрих Фромм.

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