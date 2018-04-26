Здесь есть над чем подумать...
Особенно в процессе постоянной работы с клиентами с эмоциональной созависимостью.
1. В жизни нет иного смысла, кроме того, какой человек придает ей, раскрывая свои силы, живя плодотворно.
2. Мы есть то, что о себе внушили сами и то, что о нас нам внушили другие.
3. Я уверен, что никто не может "спасти" своего ближнего, сделав за него выбор. Все, чем может помочь один человек другому – это раскрыть перед ним правдиво и с любовью, но без сантиментов и иллюзий, существование альтернативы.
4. Если детская любовь исходит из принципа: "Я люблю, потому что любим", то зрелая любовь исходит из принципа: "Я любим, потому что я люблю". Незрелая любовь вопит: "Я люблю тебя, потому что я нуждаюсь в тебе!". Зрелая любовь рассуждает: "Я нуждаюсь в тебе, потому что я люблю тебя".
5. Самозабвенное помешательство друг на друге — не доказательство силы любви, а лишь свидетельство безмерности предшествовавшего ей одиночества.
6. Если человек испытывает любовь по принципу обладания, то это означает, что он стремится лишить объект своей "любви" свободы и держать его под контролем. Такая любовь не дарует жизнь, а подавляет, губит, душит, убивает ее.
7. Характер ребенка — это слепок с характера родителей, он развивается в ответ на их характер.
8. Если человек способен полноценно любить, то он любит и себя; если он способен любить только других, он не может любить вообще.
9. Принято считать, что влюбленность — это уже вершина любви, в то время как на самом деле — это начало и только возможность обретения любви. Принято считать, что это результат таинственного и влечения двух людей друг к другу, некое событие, совершающееся само собой. Да, одиночество и сексуальные желания делают влюбленность легким делом, и здесь нет ничего таинственного, но это тот успех, который так же быстро уходит, как и пришел. Случайно любимыми не становятся; твоя собственная способность любить вызывает любовь так же, как и заинтересованность делает человека интересным.
10. Как ни странно, но умение быть одному является условием способности любить.
11. В любимом человек надо находить себя, а не терять себя в нём.
12. Если другие люди не понимают нашего поведения — так что? Их желание, чтобы мы делали только так, как они понимают, это попытка диктовать нам. Если это означает быть "асоциальным" или "нерациональным" в их глазах, пусть. Больше всего их обижает наша свобода и наша смелость быть самими собой.
13. Наша моральная проблема — это безразличие человека к самому себе.
Эрих Фромм.
Что вы думаете о прочитанном?
Комментарии очень приветствуются!
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.