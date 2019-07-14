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Лунное затмение 17 июля: что нужно делать и на кого повлияет

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Наступающее 17 июля лунное затмение будет пиком какой-то ситуации в жизни начавшейся в марте этого года.

Астролог Наталья Анисимова написала в Instagram, что вероятней всего это затмение может стать пиком в отношениях, карьере, семье.

"Луна символизирует наше бессознательное. В лунное затмение Солнце его освещает и мы можем открыть в себе то, что упорно не замечали. Этакую правду о себе. Может даже и горькую", - пишет Анисимова.

17 июля произойдет лунное затмение

17 июля произойдет лунное затмение

иллюстрация

Еще одной важной частью нашего бессознательного она называет сны. "Это важная часть бессознательного, особенно они говорящие вблизи лунного затмения. Рекомендую отслеживать и записывать их в ближайшие пару недель", - призвала астролог.

При этом эксперт сообщила, что в этот период не стоит надеяться на сонник, ведь он не сможет помочь правильно трактовать сны. "Один и тот же сон у разных людей будет означать совершенно разное. Это язык вашего бессознательного. Переводчиком может стать психолог и вы сами, но никак не сонник", - сообщила Анисимова.

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Лунное затмение 17 июля: как изменить жизнь

"Если запутались в себе, в отношениях – спасает уборка. Да, она изумительно действует на наше бессознательное. Чем больше в нашем пространстве непонятных и забытых нами вещей, тем больше мы в плену бессознательного, и не понимаем, что мы храним у себя в голове", - пишет астролог.

Затмение станет пиком в отношениях, карьере, семье

Затмение станет пиком в отношениях, карьере, семье

pixabay.com

В таких случаях Анисимова рекомендует "разбирать вещи, вспоминать, пересматривать и оценивать, что нужно до сих пор хранить". "Это волшебным образом разложит наши мысли, поступки и действия по полочкам и поможет принять решение", - считает она.

Новости
Лунное затмение 17 июля: как изменить жизнь

Также астролог предупредила, что надо быть поосторожней с мыслями и настраивать себя на позитив, ведь в затмение наши мысли в разы эффективнее создают наше будущее.

В этот период не стоит надеяться на сонник

В этот период не стоит надеяться на сонник

pixabay.com

Ранее астролог Эфа Форина в блоге OBOZREVATEL рассказала, чего ждать всем знакам Зодиака во время лунного затмения 17 июля:

  • Овнов ожидает период налаживания связей как в деловых, так в личных сферах.

  • Для Тельцов затмение затронет личную жизнь, придется принимать непростое решение, но оно того стоит.

  • Близнецы сосредоточатся на финансах, возможны инвестиции в недвижимость.

  • Раки: в погоне угодить всем, не забывайте уделять внимание себе. Отдохните, иначе силы растратятся раньше времени.

  • Львам рекомендуется пройти диагностику и обратить внимание на свое здоровье.

  • Девы, если вы нуждаетесь в помощи, не стесняйтесь - просите. Именно в этот период вы сможете улучшить свою жизнь.

  • Весы, продвижение по карьерной лестнице и много домашних забот вам гарантированы. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.

  • Скорпионы - понемногу конфликты сходят на нет. Вы победили и можете расслабиться. Давняя ссора окончится миром и согласием.

  • Стрелец - будьте осторожнее с финансами. Вас ожидает деловое партнерство, которое сулит существенный доход, при условии, что вы все верно рассчитаете. Полагайтесь только на свое мнение, и вы не прогадаете.

  • Козерог - смело идите вперед. Помня старые достижения, ставьте себе новые цели. Вселенная на вашей стороне. Вас ожидает крупный выигрыш и приобретение недвижимости.

  • Водолей - пора сделать паузу, всех денег не заработать. Запланируйте отдых и пересмотрите свои установки. Звонок из прошлого принесет радостную весть.

  • Рыбы - если вы хотите, чтобы ваш вопрос или проблема решились максимально быстро, идите в люди. Посещайте собрания, тусовки, в общем, бывайте там, где жизнь бьет полным ключом, и вы не заметите, как все решиться с наилучшим для вас результатом.

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Астрологический прогноз
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