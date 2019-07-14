Лунное затмение 17 июля: что нужно делать и на кого повлияет

Наступающее 17 июля лунное затмение будет пиком какой-то ситуации в жизни начавшейся в марте этого года.

Астролог Наталья Анисимова написала в Instagram, что вероятней всего это затмение может стать пиком в отношениях, карьере, семье.

"Луна символизирует наше бессознательное. В лунное затмение Солнце его освещает и мы можем открыть в себе то, что упорно не замечали. Этакую правду о себе. Может даже и горькую", - пишет Анисимова.

17 июля произойдет лунное затмение иллюстрация

Еще одной важной частью нашего бессознательного она называет сны. "Это важная часть бессознательного, особенно они говорящие вблизи лунного затмения. Рекомендую отслеживать и записывать их в ближайшие пару недель", - призвала астролог.

При этом эксперт сообщила, что в этот период не стоит надеяться на сонник, ведь он не сможет помочь правильно трактовать сны. "Один и тот же сон у разных людей будет означать совершенно разное. Это язык вашего бессознательного. Переводчиком может стать психолог и вы сами, но никак не сонник", - сообщила Анисимова.

"Если запутались в себе, в отношениях – спасает уборка. Да, она изумительно действует на наше бессознательное. Чем больше в нашем пространстве непонятных и забытых нами вещей, тем больше мы в плену бессознательного, и не понимаем, что мы храним у себя в голове", - пишет астролог.

Затмение станет пиком в отношениях, карьере, семье pixabay.com

В таких случаях Анисимова рекомендует "разбирать вещи, вспоминать, пересматривать и оценивать, что нужно до сих пор хранить". "Это волшебным образом разложит наши мысли, поступки и действия по полочкам и поможет принять решение", - считает она.

Также астролог предупредила, что надо быть поосторожней с мыслями и настраивать себя на позитив, ведь в затмение наши мысли в разы эффективнее создают наше будущее.

В этот период не стоит надеяться на сонник pixabay.com

Ранее астролог Эфа Форина в блоге OBOZREVATEL рассказала, чего ждать всем знакам Зодиака во время лунного затмения 17 июля:

Овнов ожидает период налаживания связей как в деловых, так в личных сферах.

Для Тельцов затмение затронет личную жизнь, придется принимать непростое решение, но оно того стоит.

Близнецы сосредоточатся на финансах, возможны инвестиции в недвижимость.

Раки : в погоне угодить всем, не забывайте уделять внимание себе. Отдохните, иначе силы растратятся раньше времени.

Львам рекомендуется пройти диагностику и обратить внимание на свое здоровье.

Девы , если вы нуждаетесь в помощи, не стесняйтесь - просите. Именно в этот период вы сможете улучшить свою жизнь.

Весы , продвижение по карьерной лестнице и много домашних забот вам гарантированы. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.

Скорпионы - понемногу конфликты сходят на нет. Вы победили и можете расслабиться. Давняя ссора окончится миром и согласием.

Стрелец - будьте осторожнее с финансами. Вас ожидает деловое партнерство, которое сулит существенный доход, при условии, что вы все верно рассчитаете. Полагайтесь только на свое мнение, и вы не прогадаете.

Козерог - смело идите вперед. Помня старые достижения, ставьте себе новые цели. Вселенная на вашей стороне. Вас ожидает крупный выигрыш и приобретение недвижимости.

Водолей - пора сделать паузу, всех денег не заработать. Запланируйте отдых и пересмотрите свои установки. Звонок из прошлого принесет радостную весть.

Рыбы - если вы хотите, чтобы ваш вопрос или проблема решились максимально быстро, идите в люди. Посещайте собрания, тусовки, в общем, бывайте там, где жизнь бьет полным ключом, и вы не заметите, как все решиться с наилучшим для вас результатом.

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