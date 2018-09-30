Нет лучшего способа превратить отношения в Ад - как эти истерические попытки сделать своего мужчину кем- то еще. Многие женщины имеют в голове некий Идеал (даже если не осознают) - набор понятных им качеств, которые они считают достойными себя. И столкновение с реальными мужчинами их убивает.

Новости Что заводит современных женщин

Окей, они типа влюбились и якобы приняли все как есть, но обязательно придет момент, когда громыхнет - и небеса разверзнутся говном. Окажется, что мужчина должен делать вот "так и так", а если он совсем не такой человек - это уже никого не волнует, потому что у нее разрыв шаблона, она "терпела", но "больше нету сил". Не важно, что этот человек своим путем делает все для ее счастья. Зато у него нет денег на пентхаус! Или он неправильно паркует машину! Или он забыл купить в аптеке вазелин! Ну и все. Понеслось.

Чувака кладут на стол, прибивают гвоздями и начинают пилить. Просто за то, что он не похож на ее папу, на мистера Дарси или на Абрамовича. Наша фиалка разочарована, ее мечты не сбылись (вот она поняла то спустя 5 лет!) - и теперь она должна всем за это мстить! Пытки идут по всем направлениям - от общих претензий в неидеальности до неправильно мытой посуды, не туда брошенного носка, не так прочитанного ребенку стишка. Ура, наступил Страшный Суд!

Девушки! Присмотритесь к себе - вдруг в вас есть вот ЭТО? И спросите себя - может, вы правда не своей жизнью живете? Или вы все еще держитесь за хуйню, навязанную мамой, обществом, сказочками про любовь? Не надо делать несчастными ни себя, ни других. Не будьте мегерами, которые упускают что-то важное - чем бы оно для вас ни было.