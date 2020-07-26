Многие известные женщины заслужили любовь миллионов тем, что сумели не только развить себя как уникальная личность, а еще и вдохновили и смотивировали на это других. Читать такие истории – не только увлекательно и интересно, но еще и очень полезно и поучительно.

OBOZREVATEL совместно с крупнейшим в Украине книжным интернет-магазином Yakaboo составил подборку популярнейших книг для женщин и о женщинах, исключительные истории которых никого не оставят равнодушными.

Лучшие книги для женщин: названы 10 вариантов для мотивации и саморазвития Рixabay

Поиски себя, тайм-менеджмент, построение карьеры, сбалансирование личной жизни и работы, истории всемирно известных женщин и борьба за свои права – каждая сможет выбрать свою вдохновляющую книгу.

"Купи себе тот долбаный букет: и другие способы собраться вместе от той, которой удалось" (Тара Шустер)

Что сделать, чтобы тебя любили и уважали другие? Сначала следует научиться любить себя. Тара Шустер рассказывает о своих ежедневных ритуалах для ума, тела и отношений, благодаря чему она переосмыслила свою жизнь и начала знакомство с собой с самого начала.

Лучшие книги для женщин: названы 10 вариантов для мотивации и саморазвития Yakaboo

Советы автора помогут выйти из тупика, защититься от самокритики и гармонизировать свой внутренний мир. Вы научитесь понимать себя, избавитесь предубеждений и перестанете бояться. Начните самоанализ с прочтения книги, изменения придут постепенно.

"Я знаю, как ей все удается. Тайм-менеджмент успешных женщин" (Лора Вандеркам)

Кажется, что мы под завязку погрязли в стереотипах о роли женщин в обществе. Експерт по тайм-менеджменту Лора Вандеркам посвятила свою книгу разрушению предубеждения о том, что развитие карьеры и счастливая семья – это несовместимые вещи. Автор проанализировала хронометражи из жизни женщин, которые зарабатывают $100 000 в год, и доказала, что это возможно. Нужно только научиться рационально организовывать свое время.

Лучшие книги для женщин: названы 10 вариантов для мотивации и саморазвития Yakaboo

Книга "Я знаю, как ей все удается" раскроет секрет, как сочетать все свои роли – дочь, подруга, любимая, мама, сотрудница, владелица бизнеса, спортсменка и тому подобное. В сутках только 24 часа, но после правильного распределения времени их станет больше.

"Миф о милой девушке. Как построить сказочную карьеру и не превратиться в чудовище (Фран Хаузер)

Фран Хаузер написала эту книгу для того, чтобы сломать множество классических карьерных стереотипов. Для достижения успеха не обязательно превращаться в "железную леди". Быть милой девушкой – новая стратегия для карьерного успеха. Какими чертами должна быть наделена эта женщина-лидер? Доброта, любезность, отзывчивость и милосердие.

Лучшие книги для женщин: названы 10 вариантов для мотивации и саморазвития Yakaboo

Книга раскрывает все фишки стратегии "милой девушки". Вы узнаете, как вести переговоры и незаметно для собеседника побеждать в дискуссии, вызвать доверие у бизнес-партнеров, самостоятельно принимать решения, избегать конфликтов и оставаться милой.

"Маленькие женщины" (Луиза Мей Олкотт)

Первоначально книгу создавали для девушек, но она заинтересовала общественность. Почему? Это история четырех сестер – Маргарет, Джо, Бесс и Эмми. Они очень разные, поэтому в одной из них читательницы могут узнать себя.

Лучшие книги для женщин: названы 10 вариантов для мотивации и саморазвития Yakaboo

История происходит во время гражданской войны в Америке. Маленькие женщины из семьи Марч учатся жить, вести быт и даже готовить самостоятельно. Это не сказка, а реальный рассказ, в котором есть боль и болезни, печаль и радость, мечты и разочарования. Книга полна эмоций, как и наша реальность.

"Становление" (Мишель Обама)

Она защищала права женщин в США и по всему миру, превратила Белый дом с сугубо официального учреждения в уютное место – это Мишель Обама, жена 44-го президента США.

Лучшие книги для женщин: названы 10 вариантов для мотивации и саморазвития Yakaboo

В книге автор рассказывает историю своей жизни: о детстве, любви, материнстве, карьере и самосовершенствовании. Мишель Обама делится своими сокровенными переживаниями, достижениями, неудачами и радостями.

Иногда ее рассказ настолько откровенный, что читатель понимает, бывшая первая леди – такая же, как все. Какими были восемь лет ее жизни в Белом доме? Что чувствовала Мишель Обама, находясь постоянно в центре мирового внимания? Несмотря на большой объем, "Становление" захватывает с первых страниц.

"Сила девушек: маленькие истории больших поступков" (Екатерина Бабкина, Марк Ливин)

Часто недооцененные достижения украинских женщин и девушек наконец стали известными. В книге "Сила девушек" собрано 50 жизнеописаний выдающихся украинок, среди них – истории Екатерины Билокур, Леси Украинки, Лилии Пустовит, Лины Костенко, Ольги Харлан, Софии Яблонской.

Лучшие книги для женщин: названы 10 вариантов для мотивации и саморазвития Yakaboo

Каждый рассказ – это одна страница текста с описанием уникальных достижений украинок и иллюстрация с мотивационным лозунгом "Чтобы быть". Например, чтобы стать такой, как писательница Елена Пчилка, надо отстаивать свое мнение, оставаться честным и справедливым. Эта книга вдохновляет на грандиозные поступки и уважение к себе.

"12 невероятных женщин" (Марьяна Савка)

Женщины издавна культивировали ценности в обществе. Какие из них являются движущей силой? Чтобы разобраться в этом вопросе, Марьяна Савка провела серию интервью с современницами: Ольгой Герасимьюк, Зоей Казанжи, Ириной Снитинской, Ларисой Денисенко, Юлией Мищенко, Ириной Подоляк, Людмилой Зубко, Александрой Коваль, Александрой Баклановой, Ирмой Витовской, Соломией Чубай и Натальей Иваничук.

Лучшие книги для женщин: названы 10 вариантов для мотивации и саморазвития Yakaboo

12 фигур и 12 ценностей. Равенство, независимость, жизнь, справедливость, любовь, достоинство, честность, книга, свобода, милосердие, терпимость и благодарность – каждый разговор по-новому раскрывает суть ценностей.

"Женская компания. Советы и вдохновение от 100 художниц и предпринимательниц" (Грейс Бонни)

Не хватает смелости для принятия жизненно важных решений? Сомневаетесь, стоит ли идти путем своей мечты? Это книга-вдохновение, которая поможет решиться и, возможно, изменить собственную жизнь.

Лучшие книги для женщин: названы 10 вариантов для мотивации и саморазвития Yakaboo

Медиатитанессы, предпринимательницы, владелицы домов моды, дизайнеры, художницы, поэтессы, отельеры и архитекторы – женщины разных народов и культур представляют собственные способы достижения мечты. Их истории мотивируют работать над своим делом, искать новые идеи и не бояться пробовать что-то новое.

"Она рассказала. Разоблачение сексуального насилия и становления движения #MeToo" (Джоди Кантор, Меган Туей)

Тема сексуального насилия – это табу. Ее замалчивают. Женщины боятся рассказывать об этом. Журналистки Джоди Кантор и Меган Туей заговорили о сексуальном насилии вслух на страницах своей книги. Расследование прогремело на весь мир. Сексуальные преступления известного продюсера Харви Вайнштейна, пренебрежение президента Дональда Трампа, публичное обвинение судьи Верховного суда США Бретта Кавано в сексуальном домогательстве – разоблачены все. Более 300 страниц травматических историй женщин и их переживаний.

Лучшие книги для женщин: названы 10 вариантов для мотивации и саморазвития Yakaboo

Эта книга о силе женщин – тех, кто уже решился говорить и только набирается мужества. "Она рассказала" получила Пулитцеровскую премию в категории "Служение обществу" и начала движение за права женщин #MeToo.

"Бойцовский клуб феминисток" (Джессика Беннет)

Этот "Бойцовский клуб" отличается от всех – здесь нет драк и мужчин. Почему? Это девичья банда. Участницы клуба ежемесячно собираются на посиделки, чтобы рассказать о сексизме в их окружении. Женщины делятся лайфаками для противостояния гендерному неравенству, поддерживают друг друга и учат отстаивать свои права.

Лучшие книги для женщин: названы 10 вариантов для мотивации и саморазвития Yakaboo

Коллега-мужчина заставляет вас делать ему кофе на работе, а босс смотрит на декольте? Благодаря книге Джессики Беннетт вы получите действенные советы, как противостоять несправедливости, обрести уверенность и реформировать отношение к женщинам в семье и на работе.

Ранее OBOZREVATEL также предлагал подборку популярнейших книг, на которые стоит обратить внимание украинцам этим летом.