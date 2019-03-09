"Все мужчины полигамны" - непонятно, откуда возникла эта сомнительная истина, на каких священных скрижалях и кем она была написана. Пока никаких научных доказательств этого феномена не найдено.

Более того, социум стремительно приближается к выравниванию прав мужчины и женщины, несмотря на яростное сопротивление ослабевшего, то есть, мужского пола. А попробуйте-ка публично заявить, что все женщины полигамны!

Даже страшно подумать, чем может закончиться такая дерзость. Как минимум, женщин ткнут носом в очаг, хранительницами которого, якобы, они должны быть. Потом наверняка назовут шалавами и грязными шлюхами. То есть, полигамный мужчина – герой, а полигамная женщина – позор семьи. Тем не менее, в науке существуют два термина: полигимния – мужская полигамия и полиандрия – женская полигамия. Так что, дорогие мужчины, позвольте уравнять права. Поделюсь с вами опытом общения с женщинами, которые оказались в такой непростой ситуации.

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Однажды, пребывая в матримониальных поисках, я познакомилась с приятным мужчиной. Наши интересы совпали, и сразу ощущалась какая-то необычная близость и взаимное притяжение. У меня даже возникло предчувствие, что я, наконец, нашла мужчину для долгосрочных отношений. Всё к тому и шло, пока не грянул гром среди ясного неба. Мой избранник признался, что я вызываю у него очень сильные эмоции, потому что напоминаю бывшую возлюбленную, которая внезапно исчезла из его жизни. Я была шокирована такой обесценивающей откровенностью, но историю исчезновения захотела узнать до конца из писательского интереса.

То, что я узнала, повергло меня в ещё более глубокое потрясение. Мой друг рассказал о любимой женщине, муж которой имел отношение к структурам власти и был известной в городе персоной. Они познакомились на светской вечеринке, где она оказалась одна, потому что мужа срочно отозвали по делам прямо во время мероприятия. Но взаимное притяжение оказалось таким сильным, что устоять было невозможно. Она была верной женой, и за 20 лет брака ни разу даже не посмотрела на другого мужчину с женским интересом. Какие молнии сверкнули в тот момент, остаётся тайной. Она несколько месяцев сопротивлялась своим чувствам, но потом всё-таки решилась на встречу. А он все эти месяцы не пытался настаивать, но подавал деликатные сигналы о своём желании приблизиться.

То, что произошло потом, достойно отдельного литературного произведения, повести или романа. Они стали близки. И эта близость продолжалась несколько лет. Она жила двумя параллельными жизнями с двумя любимыми мужчинами, но об этом не догадывался никто, даже самые близкие друзья. Среди этих друзей была и я. Как оказалось, речь шла о моей подруге. Вот почему мужчина, в которого я влюбилась, испытывал такие эмоции. Мы с ней очень похожи.

История закончилась печально. Моя подруга отдалилась от всех, сменила квартиру и телефон, завела бизнес, связанный с частыми поездками за рубеж и исчезла из моего поля зрения. Только спустя несколько лет мы встретились, и я рассказала о том, как я хотела выйти замуж за мужчину, которого она любила и которого внезапно покинула, не оставив ни малейшего шанса на новые встречи. Она сильная женщина и приняла решение сохранить семью. После моего признания мы стали особенно близки, но сразу же после осознания этой особой близости резко отдалились. Тяжело было вспоминать этот эпизод, глядя в глаза друг другу. Этот мужчина не смог стать счастьем ни одной из нас.

Вторая история случилась вскоре после первой. Я стала ученицей специалиста по древнекитайской традиционной медицине и проводила мастер-классы, рассказывающие о принципах отношений мужчины и женщины с позиции древней науки о здоровье и благополучии. В китайской философии есть понятия инь и ян. Это не только женское и мужское начало, это два вида энергии – спокойна и активная. И обе эти энергии взаимодействуют в теле любого человека, и мужчины и женщины. Гармоничными, с точки зрения последователей даосских, то есть, древнекитайских знаний, считаются люди, у которых энергии инь и ян пребывают в балансе. И если человек гармоничен, он притягивает такого же гармоничного партнёра. Тогда и рождается баланс инь-ян в паре.

Во время мастер-класса одна из слушательниц задала такой вопрос: "А что мне делать, если у меня два мужчины? Как мне выстроить баланс инь и ян? Получается, что инь один, а ян два!" Вспомнив о страданиях и раздвоении жизни своей подруги, я ответила, что нормой считается соединение одной женщины и одного мужчины, другие формы не приносят полного удовлетвореня. Принцип инь-ян описан не только у китайцев. Такая же идея лежит в основе учения о диалектике Гераклита и Гегеля, да и многих других философских учений. В общем, посчитала я, надо выровнять баланс инь и ян, а значит, разобраться, кто из двоих мужчин лучше сможет поддержать собственный баланс личности женщины, чей инь-ян ближе к её инь-ян.

После мероприятия я встретилась со своим наставником, Мастером Дао Цзи Сяоганом, и рассказала ему удивительную историю про полигамную женщину. Ответ Мастера меня изрядно удивил. Вместо того чтобы одобрить мою рекомендацию выбрать одного мужчину, Мастер сказал, что бывают такие люди, у которых очень много жизненных сил, много энергии, и есть огромный арсенал нерастраченных эмоциональных средств. И так случается, что выбранный ими партнёр или партнёрша оказываются более скромными по объёму энергии. Поэтому возникает дисбаланс энергии в паре, и никакой инь-ян не получается. Чтобы сбалансировать энергию в паре, приходится общаться с ещё одним партнёром. Образно говоря, если объём энергии одного супруга 100 единиц, а другого – 50 единиц, то нужен ещё один партнёр с объёмом 50 единиц – для равновесия. Это, конечно, метафора.

Идеально в таких случаях – найти равного партнёра, но жизнь гораздо сложнее теорий, поэтому приходится жить здесь и сейчас, и решать задачи, которые предлагает жизнь, а не фантазировать. И в энергетическом смысле неравенство возникает и у мужчин, и у женщин. Не только более сильный мужчина может нуждаться в двух партнёршах, но и сильная женщина – в двух партнёрах. Получается, что далеко не все мужчины полигамны, а только те, кто не смог выбрать себе равную партнёршу. Но и женщины могут быть полигамны, каким бы ужасным и мерзким ни казалось это заявление мужчинам. Уточню, что оба эти варианта – всё-таки отклонение от нормы даже с точки зрения древнекитайского представления о физическом и эмоциональном здоровье.

Знаю, что некоторые мужчины, не готовые ни глубоко мыслить, ни чувствовать, агрессивно реагируют на саму идею, что у женщины может быть больше одного партнёра. Стереотип "все мужчины полигамны" - это их охранная грамота, выданная неведомым законодателем. А на самом деле это просто вирусная программа в их мозгах, ограничивающее убеждение, лишённое опоры на реальность. Запрет на полиандрию, то есть женскую полигамию, при условии негласного одобрения социумом полигимнии, то есть, мужской полигамии – это пережитки домостроя. Сейчас даже по Конституции у мужчин и женщин – равные права. А с точки зрения современной научной психологии, здоровые женско-мужские отношения возможны только при равной ответственности обеих сторон женско-мужского союза и при равных ролях в паре. Так что, дорогие мужчины, засуньте свои претензии туда, откуда вы их вынули: мы с вами равны в правах, а значит, мы тоже можем заявлять о своих настоящих потребностях и желаниях. Это единственное, что отличает здорового человека от больного на голову. И воздержитесь от оскорблений, потому что потребность сразу в двух мужчинах или женщинах – это не вина, а беда личности, следствие нарушения психоэмоционального состояния, то есть, эмоциональное нездоровье.

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Основная причина этого отклонения – проблемы в раннем детстве, случившиеся во время формирования привязанности, которая возникает между матерью и ребёнком. Психологи утверждают, что человеческая привязанность отличается от привязанности животных, то есть, от скотских отношений, и основана она на возможности создания долгосрочных, то есть, многолетних отношений между одной женщиной и одним мужчиной. Это видовая особенность приматов. И коль скоро по теории Дарвина человек наиболее близок к обезьянам, а не к собакам, живущим стаями, в которых есть один самец-вожак, которому принадлежат все самки, то и привязанность у нас как приматов возникает не как у сук и кобелей. Хотя, конечно бывают разные нездоровые варианты. Случаются.

Привязанность одновременно к двум мужчинам или одновременно к двум женщинам может, как вариант, возникнуть у людей, которых воспитывали одновременно мама и бабушка, мама и тётка, мама и старшая сестра. Иными словами, если вместо одной материнской фигуры у ребёнка в сознании возникало две или несколько фигур, его привязанность к избранникам противоположного пола будет иметь нездоровые особенности. Разумеется, это не единственная причина нарушения здоровой привязанности, но она имеет огромное значение!

Поскольку, будучи детьми, такие мужчины и женщины не смогли обрести привязанность к одному объекту, они продолжают привязываться к разным партнёрам во взрослых отношениях. Иначе они просто не могут! Им приходится жить в расщеплении надвое или натрое, чтобы получить подобие удовлетворённости своей жизнью. Можно сказать, что такая форма отношений хоть как-то их исцеляет.

Иногда слышу от полигамных женщин, что два мужчины лучше, чем один, что это возможность получать в два раза больше любви, заботы, подарков, защиты и всего того, что хочет получать женщина от мужчины. Однако вряд ли эти женщины догадываются, каким огромным могло бы быть их счастье, если бы они обрели здоровую потребность и способность строить отношения с одним возлюбленным, могли встретить единственного мужчину, способного подарить Вселенную, которую они пытаются собрать из паззлов с помощью разных мужчин. На мой взгляд, собирать любовь разных людей, стоя на паперти жизни с протянутой рукой, не самое большое удовольствие, и целое счастье гораздо лучше осколков. А как считаете вы?

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