|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Блоги - Психология

Лилия Ахремчик
Лилия Ахремчик
Тренер, психологВсе статьи автора

Любовница охмурила и в сети заманила?

1.7т

Задумывались вы когда-нибудь, что в нашем обществе, если мужчина ушел из семьи, всегда винят "разлучницу" и почти никогда не винят мужчину?

Я читаю истории публичных и знаменитых и замечаю... Это ведь мужчина сделал выбор, это ведь его решение выбрать моложе, ну, как правило, моложе. ⠀

Блогерша Миро прошлась недавно по Вере Брежневой, дескать, всю красоту та растеряла в борьбе за женатого мужика. Нелегко, мол, силки раставлять и из семьи уводить. Друзья, но ведь это такое очевидное проявление патриархата, что даже неинтересно. Миро не то, что неоригинальна, а даже банальна. Святой мужчина, которого дрянь-с*ка-проститутка охмурила и обманом в сети заманила. И комменты об этом же. ⠀

Новости
Жизнь с родственниками: чем дальше, тем роднее будете

Никого не осуждаю, просто размышляю. Это ведь мужчина оставил одну женщину и ушел к другой. Что там было в прежней семье, какое напряжение, какие неудовлетворенности и прочее, сторонним наблюдателям неизвестно. Трудное решение было или легкое, только ему знать. Но это ЕГО решение. Так почему весь гнев обрушивается на женщину? Ведь в случае, когда женщина уходит к другому, никто не называет того бл*дуном или разлучником (слово смешное даже).

Я к тому, друзья мои, что когда ярлык к кому-то захочется прилепить, задумайтесь, уж не по привычке ли вы это делаете. Хуже нет, на мой взгляд, чем жить на автоматизме. ⠀

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Лилия АхремчикЛилия Ахремчик
Персона
Вера Брежнева
Источник
Источник:Facebook Лилии Ахремчик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения