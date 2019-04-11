Задумывались вы когда-нибудь, что в нашем обществе, если мужчина ушел из семьи, всегда винят "разлучницу" и почти никогда не винят мужчину?

Я читаю истории публичных и знаменитых и замечаю... Это ведь мужчина сделал выбор, это ведь его решение выбрать моложе, ну, как правило, моложе. ⠀

⠀

Блогерша Миро прошлась недавно по Вере Брежневой, дескать, всю красоту та растеряла в борьбе за женатого мужика. Нелегко, мол, силки раставлять и из семьи уводить. Друзья, но ведь это такое очевидное проявление патриархата, что даже неинтересно. Миро не то, что неоригинальна, а даже банальна. Святой мужчина, которого дрянь-с*ка-проститутка охмурила и обманом в сети заманила. И комменты об этом же. ⠀

⠀

Никого не осуждаю, просто размышляю. Это ведь мужчина оставил одну женщину и ушел к другой. Что там было в прежней семье, какое напряжение, какие неудовлетворенности и прочее, сторонним наблюдателям неизвестно. Трудное решение было или легкое, только ему знать. Но это ЕГО решение. Так почему весь гнев обрушивается на женщину? Ведь в случае, когда женщина уходит к другому, никто не называет того бл*дуном или разлучником (слово смешное даже).

⠀

Я к тому, друзья мои, что когда ярлык к кому-то захочется прилепить, задумайтесь, уж не по привычке ли вы это делаете. Хуже нет, на мой взгляд, чем жить на автоматизме. ⠀

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!