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Лилия Ахремчик
Лилия Ахремчик
Тренер, психолог Все статьи автора

Какие мужчины не годятся для отношений. Тест

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Памятка "Как распознать мудака?"

Поговорим о том, какие мужчины не годятся для отношений? Непригодный для отношений мужчина - тот, с кем нельзя строить отношения, если хотите сохранить душевное здоровье. Скорей всего, он будет вести себя, как мудак. Тестируйте себя. ⠀

Новости
Женщины любят секс

Непригодный для отношений мужчина:

  • ⠀ говорит, что то, чем ты занимаешься, дурь, блажь и женские забавы, даже если это дело твоей жизни и ты занимаешься им с утра до ночи;

  • ⠀ уверен, что он тебя вытащил "из грязи" и вообще облагодетельствовал своим присутствием;

  • ⠀ говорит, что тебе надо похудеть, увеличить грудь, подкачать попу и т.д., причем в тоне "Посмотри на себя, на кого ты похожа";

  • ⠀ считает твоих подруг тупыми курицами и безмозглыми неудачницами;

  • считает, что у тебя нет вкуса, поэтому просто не пытайся заниматься интерьером и самостоятельно выбирать себе одежду - "Обратись к стилисту, что ли";

  • говорит о том, что женщина должна быть женщиной, что в его понимании значит готовить, убирать, следить за тем, чтобы мужчине было хорошо, и зарабатывать, ну, потому что он за равноправие;

  • считает, что его мнение - самое правильное, а если для тебя это не так, то ты его не уважаешь;

  • уверен, что имеет право говорить тебе обидные и оскорбительные слова, ну, потому что кто, кроме него, тебе правду скажет;

  • считает, что воспитание детей - это чисто женская обязанность, а иначе, какая ты мать;

  • любит философствовать о том, как раньше женщины в поле рожали, а его бабушка на семерых готовила и руками стирала;

  • убеждает тебя в том, что мужчины - полигамны, а вот женщины - нет, как раз наоборот, поэтому "смирись, женщина";

  • воспринимает любое прояснение конфликтов и обсуждение позиций выносом мозга;

  • считает себя вправе наказывать тебя, например, лишением денег, отказом в сексе и т.д.;

  • вырос в семье, где насилие было нормой, и не проходил терапию;

  • замолкает или исчезает без объяснения причин, игнорирует, уход в гаджеты без отклика - сюда же;

  • дает двойные послания: говорит одно, делает другое;

  • если что-то идет не так, то всем винит тебя;

  • уверен, что отношения нужны только женщинам, то есть тебе.

Тяжелые случаи алко и наркозависимости не обсуждаем, это и так понятно.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

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Лилия Ахремчик Лилия Ахремчик
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Источник: Facebook Лилии Ахремчик
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Korn Val
Korn Val
Лилия, солнышко, хотелось бы ознакомиться со следующим тестом - "Непрогодная для отношений женщина", "Как роспознать мудачку". Пожалуйста!
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