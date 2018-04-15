Проходит семинар для женщин, тема: "Любовные отношениях с мужем".

Лектор спрашивает:

- Кто из Вас любит своего мужа?

Все женщины, как один, подняли руки.

- Когда в последний раз говорили мужу, что Вы его любите?

Некоторые ответили - сегодня, некоторые - вчера, некоторые, что уже даже и не вспомнят...

Лектор идёт на нестандартный ход : просит всех женщин взять мобильные телефоны и отправить своему мужу следующий текст:

"Я очень люблю тебя, мой дорогой!".

Затем лектор попросил женщин обменяться телефонами и вслух прочесть пришедшие в ответ,

текстовые сообщения от супругов.

Перечень ответов:

1. А это кто?

2. Валюня, ты часом не заболела?

3. И я люблю тебя, мой мышонок....

4. Люба, ну что ты опять хочешь?

5. Что ты уже снова натворила? Вечером даже не подходи ко мне!

6. Чего ходить вокруг, да около, скока денег?!

7. Маша, мне часом это не снится?

8. Лена, если ты не скажешь, кому отправила это сообщение на самом деле, кое-кто сегодня умрёт!

9. Лора, я же тебя просил много не пить!

10... Даже не проси!