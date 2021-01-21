Финансовая гармония в отношениях зависит не от благосостояния или щедрости партнеров. А от общности взглядов и способности договариваться. Итак, давайте разберемся, кто же должен платить, чтобы обоим было хорошо?

ПЛАТИТ МУЖЧИНА. Если оба в паре согласны с концепцией "мужчина – добытчик, женщина – хранительница очага". Если он видит свою роль в том, чтобы обеспечивать ей защиту, в том числе финансовую. А она – чтобы оказывать ему моральную поддержку, наполнять его ресурсом, создавать благоприятный эмоциональный климат в отношениях. Если такая модель была в родительских семьях и воспринималась, как комфортная для всех её членов. Тогда платить целесообразнее мужчине.

Кому подходит:

Мужчинам с патриархальными взглядами.

Женщинам, которые готовы реализовываться в семье, материнстве, хобби.

Адептам концепции обмена энергиями.

Кому не подходит:

Мужчинам, которые боятся быть использованными.

"Бухгалтерам", склонным подсчитывать стоимость работы повара, домработницы, няни и пытающихся соотнести эту сумму с тратами на супругу.

Женщинам, живущим по принципу "мне все должны" (потребительская позиция быстро истощит и мужчину, и отношения).

Карьеристкам, не мыслящим себя без активной деятельности.

Феминисткам, для которых финансовое обеспечение со стороны мужчины – признак неуважения.

ПЛАТИТ ЖЕНЩИНА. Если женщина финансово успешна, а мужчина реализован в том, что не приносит большой прибыли. Или если временные жизненные обстоятельства сложились таким образом, что она работает, а он – нет. Тогда финансовую сторону отношений может взять на себя дама. Сегодня всё чаще встречаются семьи, где молодой папа сидит в декретном отпуске с малышом, а мама вскоре после родов выходит на работу. А стереотип "если женщина платит – значит она покупает любовь", давно развеяли Натали Портман, Кира Найтли и другие богатые красотки, чьи мужья зарабатывают несравнимо меньше их.

Кому подходит:

Сильным, успешным женщинам, которые с уважением относятся к себе и к мужчинам.

Мужчинам, которые не измеряют свою мужественность заработной платой и не разделяют обязанности на "мужские" и "женские".

Кому не подходит:

Женщинам в состоянии жертвы ("я на трех работах работаю, а он целый день на диване лежит и даже тарелки за собой не помоет").

Не повзрослевшим девочкам, которые хотят иметь безмолвную игрушку.

Мужчинам, воспринимающим успех партнерши как личное оскорбление.

Хладнокровным альфонсам, тиранам-приспособленцам (думаю, не стоит уточнять, что "обоим хорошо" здесь не будет).

ПЛАТЯТ ОБА. Модель, когда каждый вносит в бюджет примерно равную сумму, становится всё популярнее. Это актуально, если для партнеров важна независимость. Как финансовая, так и психологическая.

Кому подходит:

Прогрессивным, зрелым людям, готовым к равноправным отношениям.

Тем, кто не намерен делать деньги мерилом любви или рычагом влияния в отношениях.

Кому не подходит:

Женщинам, которые в душе считают, что платить все-таки должен мужчина.

Мужчинам, которым захотелось быть прогрессивным только с одной конкретной женщиной.