Круги или квадраты? Появилось объяснение знаменитой оптической иллюзии

Знаменитая "иллюзия кессонов" представляет собой изображение, при первом взгляде на которое одни видят квадраты и полосы, а другие – круги.

При этом большинство людей видят на картинке именно прямоугольники – "кессоны". Их на фото 20. Но если присмотреться внимательнее, можно рассмотреть 16 кругов правильной формы.

На поиск их на изображении большинству людей нужно от 30 до 45 секунд, но некоторые видят круги почти сразу.

"Иллюзия кессонов" была названа в честь элемента в архитектуре Pinterest

"Иллюзию кессона" создал профессор психологии Стэнфордского университета Энтони Норча, назвав ее в честь элемента в архитектуре.

Иллюзия дебютировала в качестве финалиста на конкурсе "Лучшая иллюзия года 2006", который проводило Общество неврологических исследований.

"Кессоны" тогда не получили главный приз, но запомнились гораздо больше победителя.

Отличие данной оптической иллюзии в том, что мозг должен работать по иной схеме, чтобы увидеть на изображении круги.

"Иллюзия кессона" дебютировала в 2006 году Pinterest

Нейробиологи объясняют это тем, что с точки зрения мозга, углы более заметны, чем все остальное, пишет "Популярная механика". Кроме того, то, что мы видим, очень зависит от того, что мы видели раньше: нас окружает гораздо больше прямоугольников и квадратов, чем кругов: экраны, вывески, здания и т.д.

Также интерпретация иллюзии может зависеть от текстовых и визуальных подсказок. Так, если, например, показать "иллюзию кессонов" человеку и спросить, сколько прямоугольников на изображении, то он увидит именно прямоугольники, а если спросить о количестве кругов, то велика вероятность, что он увидит именно круги.

Если вам все же не удается рассмотреть круги на картинке, попробуйте сфокусировать взгляд на вертикальных полосах между четырехугольниками.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, странная оптическая иллюзия на лице стала трендом в сети.