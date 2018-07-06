Дорогая, девушка! Может именно тебе мои слова сейчас будут очень важны.

Когда тебе понравился мужчина - не звони, и не говори об этом подругам.

Я видел много разных подруг подруг, и, наверняка, ты тоже, и хочу тебе сказать со своего мужского взгляда на это.

Поскольку я неплохо вижу реакции людей, даже когда они молчат, и чувствую их состояние, заметил, что основная масса подруг не будут рады твоей хорошей новости.

Например. Ты в ресторане встречаешь интересного тебе мужчину. Лучше не будь в этот момент с ним в одной компании своих, или его. Не присаживайся к нему за стол, не приглашай к себе за стол, а уйдите куда-нибудь в другое кафе, и вдвоем пообщаетесь, если вы еще не в отношениях, а как потенциально интересные друг другу люди.

Или, договоритесь встретиться в другой раз вдвоем.

Смотри. Когда ты с мужчиной на фоне недовольных подруг отношениями, может они замужем но одиноки там, а может они не замужем, но хотят, а по их мнению - нормальных мужчин нет, - они неосознанно будут тебе завидовать и ревновать скрытно, или не скрытно, что можно на первый взгляд не сразу заметить.

То есть, внутренне, они буду не рады твоей встрече с мужчиной, или отношениям, потому что у них же лажа в отношениях, поняла?

Они всячески своей негативной энергетикой могут блокировать твое продолжение знакомства, и создавать даже провокации на твой разрыв с ним, о которых ты можешь и не подозревать, и твой потенциальный партнер тоже.

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На эту тему могу много историй рассказать, поэтому НЕ СПЕШИ показывать того, кто тебе важен, а то, у нее слюна может потекти, но ты же разумная девочка, и меня сейчас хорошо услышала.

Очень, очень немногие подружки действительно искренно рады приятному знакомству подруги с мужчиной, потому что их полно одиноких в душе, а у тебя тут – бааааццц, и удача привалила. И он за тобой и ухаживать начал, и знаки внимания к тебе проявляет, заботы, тепла и нежности, а она этого уже давно не видала. Представь ее состояние: взгрустнулось ей, опечалилась, разочарование погнало. У неё же её не такой, или его вообще нет, потом ревность пошла, зависть... Представь згусток какой у нее пошел на тебя? Поверь, мне и детектор лжи ей не нужно подключать, и я так хорошо вижу по ней.

А женская энергетика ойойойой какая сильная, что может подруга, как метелью сдуть твою удачу, и не заметишь.

Поэтому будь очень бдительна, и расслаблена для того, чтобы не вовлекать своих подруг в свои знакомства и отношения. Им не стоит это говорить и показывать и его фото в том числе. Выйдешь замуж, вот тогда уже вдвоем будете решать: с кем, когда, как и зачем общаться.

До замужества, когда ты еще цветок, бери сапку. Особенно сапай сорняки вокруг себя, их не мало. Оставь только цветки в своем окружении.

Да да, есть подружки, как черные кошки, хотя, кажутся кремовыми, подумай об этом.

И да, обсуждай кого хочешь с подругами, говорите о ком и о чем хотите, но не о интересном тебе мужчине, муже и семье.